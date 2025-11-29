  1. اقتصاد
مصرف سوخت خودروها باید سالانه پنج درصد کاهش یابد

معاون ایدرو گفت: طبق قوانین و استانداردهای موجود مصرف سوخت خودروها در کشور باید سالانه پنج درصد کاهش پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل معمار باشی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا عدم تخصیص ارز و توقف تولید خودروهایی که میزان مصرفشان منطقی و معقول نیست می‌تواند خودروسازان را به سمت نوآوری واقعی و کاهش مصرف سوخت سوق دهد، گفت: امروز موضوع نوآوری و ارتقای موتورهای کم مصرف خودروها در کشور از مباحث بسیار جدی است.

وی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: واقعیت این است که موضوع مورد اشاره توسط قوانین و استاندارد های مختلف کشور هم درگذشته مورد تاکید قرار گرفته‌است.

معاون بهره برداری و حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «ایدرو» گفت: طبق قوانین و استانداردهای موجود مصرف سوخت خودروها در کشور باید سالانه پنج درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: از طرف دیگر مشوق‌هایی در کنار این وجود دارد که خودروسازان بتواند موتورهای مورد استفاده در محصولات خود را ارتقا دهند.

معمار باشی اضافه کرد: این جهت‌گیری هم در کاهش آلودگی هوا و همینطور مصرف سوخت خودروها بسیار اثرگذار و تعیین کننده است.

وی ادامه داد: نکته مهم‌تر اینکه اگر توجه شود به تمرکز سیاست گذاری‌ها، به طور حتم اثر سیاست گذاری‌ ها هم بیشتر خواهد شد.

معاون بهره برداری و حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «ایدرو» گفت: برای مثال از یک طرف میانگین سن ناوگان حمل و نقل در کشور تعیین می‌شود و از طرف دیگر با شکایت یک فرد به دیوان عدالت اداری حکم داده می‌شود تا زمانی که می‌توانند معاینه فنی بگیرند تردد خودروها مجاز است.

وی افزود: برای کاهش مصرف سوخت خودروها و آلودگی هوا در کشور می‌توان از الگوهای داخلی و بین‌المللی در این زمینه استفاده کرد.

معمار باشی بیان کرد: کشور چین برای کاهش آلودگی شهرهای بزرگ خود در کنار اقدامات تشویقی اقدامات تنبیهی هم گذاشت. چین شماره گذاری خودروهای بنزینی را در شهرهای بزرگ محدود و در برابر شماره گذاری‌های آنی خودروهای برقی را در دستور کار خود قرار داد.

معاون بهره برداری و حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «ایدرو» گفت: گذاشتن قرعه کشی‌های ۷ تا ۱۰ ساله و همینطور مشوق‌های تا حدود ۱۰ هزار دلار برای خودروهای برقی از دیگر اقدامات دولت چین برای مصرف کمتر سوخت خودروها و کاهش آلودگی هوا بود. وقتی قضیه جا افتاد به تدریج این مشوق‌ها و اقدامات کم و کمتر شد.

معمار باشی اضافه کرد: این اقدامات کمک کرد تا وضعیت مصرف سوخت و هوا در کشور چین روز به روز به سمت بهبودی سوق پیدا کند.

وی یادآور شد: در کشور ایران هم می‌توان به سمت مصرف کمتر سوخت و کاهش آلودگی هوا حرکت کرد به شرط داشتن هماهنگی و تمرکز در سیاستگذاری‌ها، و در عین حال هدف به صورت صحیح نشانه‌ گیری شده باشد.

سمیه رسولی

