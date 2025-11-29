مصرف سوخت خودروها باید سالانه پنج درصد کاهش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل معمار باشی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا عدم تخصیص ارز و توقف تولید خودروهایی که میزان مصرفشان منطقی و معقول نیست میتواند خودروسازان را به سمت نوآوری واقعی و کاهش مصرف سوخت سوق دهد، گفت: امروز موضوع نوآوری و ارتقای موتورهای کم مصرف خودروها در کشور از مباحث بسیار جدی است.
وی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: واقعیت این است که موضوع مورد اشاره توسط قوانین و استاندارد های مختلف کشور هم درگذشته مورد تاکید قرار گرفتهاست.
معاون بهره برداری و حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «ایدرو» گفت: طبق قوانین و استانداردهای موجود مصرف سوخت خودروها در کشور باید سالانه پنج درصد کاهش پیدا کند.
وی افزود: از طرف دیگر مشوقهایی در کنار این وجود دارد که خودروسازان بتواند موتورهای مورد استفاده در محصولات خود را ارتقا دهند.
معمار باشی اضافه کرد: این جهتگیری هم در کاهش آلودگی هوا و همینطور مصرف سوخت خودروها بسیار اثرگذار و تعیین کننده است.
وی ادامه داد: نکته مهمتر اینکه اگر توجه شود به تمرکز سیاست گذاریها، به طور حتم اثر سیاست گذاری ها هم بیشتر خواهد شد.
معاون بهره برداری و حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «ایدرو» گفت: برای مثال از یک طرف میانگین سن ناوگان حمل و نقل در کشور تعیین میشود و از طرف دیگر با شکایت یک فرد به دیوان عدالت اداری حکم داده میشود تا زمانی که میتوانند معاینه فنی بگیرند تردد خودروها مجاز است.
وی افزود: برای کاهش مصرف سوخت خودروها و آلودگی هوا در کشور میتوان از الگوهای داخلی و بینالمللی در این زمینه استفاده کرد.
معمار باشی بیان کرد: کشور چین برای کاهش آلودگی شهرهای بزرگ خود در کنار اقدامات تشویقی اقدامات تنبیهی هم گذاشت. چین شماره گذاری خودروهای بنزینی را در شهرهای بزرگ محدود و در برابر شماره گذاریهای آنی خودروهای برقی را در دستور کار خود قرار داد.
معاون بهره برداری و حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «ایدرو» گفت: گذاشتن قرعه کشیهای ۷ تا ۱۰ ساله و همینطور مشوقهای تا حدود ۱۰ هزار دلار برای خودروهای برقی از دیگر اقدامات دولت چین برای مصرف کمتر سوخت خودروها و کاهش آلودگی هوا بود. وقتی قضیه جا افتاد به تدریج این مشوقها و اقدامات کم و کمتر شد.
معمار باشی اضافه کرد: این اقدامات کمک کرد تا وضعیت مصرف سوخت و هوا در کشور چین روز به روز به سمت بهبودی سوق پیدا کند.
وی یادآور شد: در کشور ایران هم میتوان به سمت مصرف کمتر سوخت و کاهش آلودگی هوا حرکت کرد به شرط داشتن هماهنگی و تمرکز در سیاستگذاریها، و در عین حال هدف به صورت صحیح نشانه گیری شده باشد.
