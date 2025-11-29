  1. استانها
  2. بوشهر
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

هشدار رئیس شورا درباره واگذاری‌های نامتعارف در بافت تاریخی بوشهر

هشدار رئیس شورا درباره واگذاری‌های نامتعارف در بافت تاریخی بوشهر

بوشهر- رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر از واگذاری‌های نامتعارف در بافت تاریخی بوشهر انتقاد کرد و گفت: هرگونه واگذاری باید منطبق با طرح تفصیلی و اصول آمایش شهری باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان زندی‌نیا در نشست علنی شور با انتقاد از وضعیت برخی سرویس‌های بهداشتی سطح شهر بیان کرد: پیمانکاران موظف هستند نگهداری دقیق این مجموعه‌ها را انجام دهند و نظارت بر عملکرد آنان باید تشدید شود. سرویس‌هایی که نیاز به تعمیر یا بازسازی دارند، باید در اسرع وقت ساماندهی شوند.

وی افزود: در مرکز شهر و بافت فرهنگی–تاریخی نیز کمبود جدی سرویس بهداشتی وجود دارد؛ ازاین‌رو حوزه خدمات شهری باید با همکاری جوامع محلی نسبت به مکان‌یابی و احداث سرویس‌های جدید اقدام کند.»

زندی‌نیا با اشاره به وضعیت بافت فرهنگی و تاریخی بوشهر اظهار داشت: برخی واگذاری‌ها در عمارت‌های تاریخی این بافت، بدون توجه به ظرفیت معابر باریک و حذف پارکینگ واحدهای مسکونی انجام شده که موجب افزایش ترافیک و اختلال در زندگی ساکنان شده است. تداوم این روند، طی یکی دو سال آینده تبعات جبران‌ناپذیری برای بافت تاریخی بوشهر به همراه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: هرگونه واگذاری باید منطبق با طرح تفصیلی و اصول آمایش شهری باشد و تغییر غیرقانونی کاربری‌ها، از مسکونی به تجاری یا گردشگری، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. رعایت کاربری مصوب باید شرط اصلی هرگونه واگذاری باشد.

کد خبر 6671642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها