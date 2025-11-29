به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان زندینیا در نشست علنی شور با انتقاد از وضعیت برخی سرویسهای بهداشتی سطح شهر بیان کرد: پیمانکاران موظف هستند نگهداری دقیق این مجموعهها را انجام دهند و نظارت بر عملکرد آنان باید تشدید شود. سرویسهایی که نیاز به تعمیر یا بازسازی دارند، باید در اسرع وقت ساماندهی شوند.
وی افزود: در مرکز شهر و بافت فرهنگی–تاریخی نیز کمبود جدی سرویس بهداشتی وجود دارد؛ ازاینرو حوزه خدمات شهری باید با همکاری جوامع محلی نسبت به مکانیابی و احداث سرویسهای جدید اقدام کند.»
زندینیا با اشاره به وضعیت بافت فرهنگی و تاریخی بوشهر اظهار داشت: برخی واگذاریها در عمارتهای تاریخی این بافت، بدون توجه به ظرفیت معابر باریک و حذف پارکینگ واحدهای مسکونی انجام شده که موجب افزایش ترافیک و اختلال در زندگی ساکنان شده است. تداوم این روند، طی یکی دو سال آینده تبعات جبرانناپذیری برای بافت تاریخی بوشهر به همراه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: هرگونه واگذاری باید منطبق با طرح تفصیلی و اصول آمایش شهری باشد و تغییر غیرقانونی کاربریها، از مسکونی به تجاری یا گردشگری، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. رعایت کاربری مصوب باید شرط اصلی هرگونه واگذاری باشد.
