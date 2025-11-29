  1. استانها
  2. بوشهر
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

۵ سرنشین لنج باری در خلیج فارس نجات یافتند

بوشهر- معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از نجات پنج سرنشین یک لنج باری در آب‌های مسیر دبی-آبادان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی حاجی رضایی اظهار کرد: پیرو اعلام مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی بوشهر مبنی بر آب‌گرفتگی موتور یک لنج باری در ۶ مایلی کانال بوشهر، شناور هادی ۶ جهت امدادرسانی به منطقه اعزام شد.

وی افزود: با هماهنگی انجام شده، لنج باری اجازه ورود به کانال را دریافت کرد و عملیات امدادرسانی با همراهی شناور هادی ۶ و وضعیت آماده‌باش شناورهای آناهیتا و احسان انجام شد.

وی اظهار کرد: با پهلو گرفتن ایمن موتورلنج باری در اسکله ۷، عملیات نجات پنج سرنشین موتورلنج باری مسیر دبی-آبادان با موفقیت پایان یافت.

حاجی رضایی عنوان کرد: دریانوردان در صورت مواجهه با شرایط اضطرار دریایی باید در اسرع وقت با سامانه تلفنی ۱۵۵۰ تماس حاصل کنند.

