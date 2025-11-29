  1. استانها
۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۰

اسکندری:۲۴ هزار فرد دارای معلولیت از خدمات بهزیستی بوشهر بهره‌مند شدند

بوشهر- مدیرکل بهزیستی استان بوشهر گفت: بیش از ۲۴ هزار فرد دارای معلولیت از خدمات بهزیستی این استان بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت اظهار کرد: تلاش گسترده‌ای صورت گرفته تا خدمات متنوعی به افراد دارای معلولیت در قالب‌های مختلف ارائه شود.

وی ایجاد زمینه مشارکت اجتماعی، اشتغال پایدار و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت را یک ضرورت دانست و ادامه داد: بیش از ۲۴ هزار و ۴۵۲ فرد دارای معلولیت از خدمات بهزیستی در استان بوشهر بهره‌مند می‌شوند.

فعالیت ۵۱ مرکز

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر بیان کرد: ۵۱ مرکز توانبخشی، آموزشی و مراقبتی در استان در زمینه‌های حرفه‌آموزی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی و خدمات روان‌شناختی فعالیت دارند.

وی با اشاره به بهره‌مندی ۶ هزار و ۵۳۰ نفر از خدمات توان‌پزشکی شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی در سال جاری افزود: سه هزار و ۵۵ نفر تحت پوشش برنامه‌های غربالگری، پیشگیری از بروز معلولیت و مشاوره‌های ژنتیک پیش از ازدواج قرار گرفته‌اند.

تأمین وسایل کمک‌توانبخشی

اسکندری با بیان اینکه سه هزار و ۵۵۷ نفر از خدمات بهداشتی ویژه افراد دارای معلولیت بهره‌مند شده‌اند گفت: وسایل کمک‌توانبخشی نظیر ویلچر، کفش طبی، واکر و سمعک میان سه هزار و ۷۱۳ نفر توزیع شده و ۳۱۶ نفر از اندام‌های مصنوعی و وسایل ارتوپدی استفاده کرده‌اند.

وی با اشاره به بهره‌مندی ۸۰۳ نفر از خدمات هنردرمانی و مشاوره‌های خلاقیت‌محور تاکید کرد: برنامه‌های هنردرمانی تأثیر بسیار بالایی در تقویت بعد روانی و اجتماعی افراد دارای معلولیت دارد.

