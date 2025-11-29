به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت اظهار کرد: تلاش گسترده‌ای صورت گرفته تا خدمات متنوعی به افراد دارای معلولیت در قالب‌های مختلف ارائه شود.

وی ایجاد زمینه مشارکت اجتماعی، اشتغال پایدار و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت را یک ضرورت دانست و ادامه داد: بیش از ۲۴ هزار و ۴۵۲ فرد دارای معلولیت از خدمات بهزیستی در استان بوشهر بهره‌مند می‌شوند.

فعالیت ۵۱ مرکز

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر بیان کرد: ۵۱ مرکز توانبخشی، آموزشی و مراقبتی در استان در زمینه‌های حرفه‌آموزی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی و خدمات روان‌شناختی فعالیت دارند.

وی با اشاره به بهره‌مندی ۶ هزار و ۵۳۰ نفر از خدمات توان‌پزشکی شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی در سال جاری افزود: سه هزار و ۵۵ نفر تحت پوشش برنامه‌های غربالگری، پیشگیری از بروز معلولیت و مشاوره‌های ژنتیک پیش از ازدواج قرار گرفته‌اند.

تأمین وسایل کمک‌توانبخشی

اسکندری با بیان اینکه سه هزار و ۵۵۷ نفر از خدمات بهداشتی ویژه افراد دارای معلولیت بهره‌مند شده‌اند گفت: وسایل کمک‌توانبخشی نظیر ویلچر، کفش طبی، واکر و سمعک میان سه هزار و ۷۱۳ نفر توزیع شده و ۳۱۶ نفر از اندام‌های مصنوعی و وسایل ارتوپدی استفاده کرده‌اند.

وی با اشاره به بهره‌مندی ۸۰۳ نفر از خدمات هنردرمانی و مشاوره‌های خلاقیت‌محور تاکید کرد: برنامه‌های هنردرمانی تأثیر بسیار بالایی در تقویت بعد روانی و اجتماعی افراد دارای معلولیت دارد.