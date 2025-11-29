به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در یک رویداد مهم برای آینده انرژی استان، با واگذاری هزار هکتار از اراضی ملی، نقش کلیدی در تحقق طرحهای توسعه نیروگاههای خورشیدی ایفا کرده است.
این اقدام ارزشمند در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با حضور جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیسجمهور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با تحسین و تمجید ویژه روبرو شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور، با اشاره به اهمیت استراتژیک تأمین انرژی پاک و لزوم بهرهبرداری از پتانسیلهای بومی، اقدام صورت گرفته را عالی توصیف کرد و با تأکید بر اینکه این یک کار بزرگ و الهامبخش در استان است، از تلاشهای جهادی و نگاه پیشرو دستگاههای حوزه واگذاری اراضی ملی استان بوشهر در تسهیلگری و واگذاری اراضی برای پروژههای کلان ملی، قدردانی کرد.
