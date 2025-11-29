تأکید استاندار کرمانشاه بر ضرورت تقویت استاندارد در مرزهای غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه پیش از ظهر شنبه با حضور فرزانه انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار شد.
منوچهر حبیبی در این مراسم، استاندارد را نوعی سرمایهگذاری دانست و گفت رعایت استاندارد موجب افزایش کیفیت، اعتبار تولید و احترام به حقوق مصرفکننده است و کوچکترین آسیب به آن زیان مستقیم برای تولید، مصرف و صادرات به همراه دارد.
وی با اشاره به اینکه کرمانشاه مسیر حدود ۴۰ درصد صادرات ایران به عراق و اقلیم کردستان است، افزود حضور فعال استاندارد در مرزها اقدامی حیاتی برای صیانت از کیفیت کالاهای ایرانی و حفظ جایگاه صادراتی کشور است.
حبیبی تجهیز و راهاندازی آزمایشگاه مرجع منطقهای در قصرشیرین را از مطالبات جدی استان عنوان کرد و خواستار تفویض اختیارات بیشتر از سطح ملی به استانداری برای تسریع در نمونهبرداری و صدور تأییدیهها ش د.
تقویت زیرساختهای استاندارد و هدفگذاری کرمانشاه به عنوان مرجع منطقهای
استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه نفت، انرژی و صنایع پالایشی گفت کرمانشاه توان تبدیلشدن به مرجع استاندارد غرب کشور را دارد و میتواند در سنجش کالاهای نفتی و انرژی نقش ملی ایفا کند.
وی تأکید کرد ارتقای استانداردهای تولیدی، زمینه افزایش رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازار عراق و کشورهای همسایه را فراهم میسازد و حتی یک کوتاهی میتواند اعتماد بازار را از بین ببرد.
در پایان این مراسم، از خدمات مهدی حسینپور قدردانی و اسماعیل امینی به عنوان سرپرست جدید ادارهکل استاندارد کرمانشاه معرفی شد.
