پیگیری مطالبات کلان اقتصادی کرمانشاه در دیدار استاندار با وزیر اقتصاد

به گزارش مهر، منوچهر حبیبی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجموعه‌ای از مطالبات و چالش‌های اقتصادی استان کرمانشاه را پیگیری کرد. در این نشست که مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز حضور داشت، ظرفیت‌های مرزی و فرصت‌های کم‌نظیر اقتصادی کرمانشاه به‌عنوان مزیت‌های راهبردی استان مورد توجه قرار گرفت.

استاندار کرمانشاه در حوزه سرمایه‌گذاری، با اشاره به موقعیت ویژه استان، خواستار نقش‌آفرینی فعال‌تر سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در معرفی سرمایه‌گذاران خارجی به کرمانشاه شد و با توجه به بازگشایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، از وزیر اقتصاد برای حضور در این رویداد دعوت کرد. همچنین تسریع در ابلاغ طرح جامع منطقه آزاد تجاری صنعتی قصرشیرین به‌عنوان یکی از الزامات جهش اقتصادی غرب کشور مورد تأکید قرار گرفت.

حبیبی در بخش مالیاتی، انتقال پرونده مالیاتی چهار شرکت بزرگ فعال در استان به کرمانشاه را اقدامی ضروری برای تقویت منابع درآمدی استان دانست. وی همچنین در حوزه اموال تملیکی، بازگشت اختیارات تفویض‌شده به ادارات‌کل استانی و در بخش مولدسازی، کوتاه شدن فرآیندهای زمان‌بر صدور مجوزها در هیأت عالی و کارگروه ملی را به‌عنوان مطالبات جدی استان مطرح کرد.

استاندار کرمانشاه در ادامه به موضوع بورس و بازار سرمایه پرداخت و از آمادگی استان برای واگذاری زمین جهت راه‌اندازی مرکز تأمین مالی غرب کشور توسط بورس تهران خبر داد. تعیین تکلیف عرضه اولیه شرکت ذوب‌آهن بیستون، استقرار نماینده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در استان، حل‌وفصل وضعیت شرکت‌های سهام عدالت استانی و فراهم شدن دسترسی بورس‌های منطقه‌ای به سامانه پس از معاملات از دیگر درخواست‌های مطرح‌شده بود.

وی همچنین در حوزه گمرکات، ارتقای جایگاه گمرک خسروی و سومار، تجهیز گمرکات به دستگاه‌های آشکارساز، افزایش نیروی انسانی و زیرساخت‌ها، رفع تعارض مالکیت زمین گمرک در منطقه آزاد قصرشیرین و تعریض پل مرزی پرویزخان را پیگیری کرد و در بخش بانکی، پایین بودن سطح اختیارات مدیران شعب استانی را مانعی جدی برای حمایت از تولید دانست.

در پایان این دیدار، مدنی‌زاده ضمن قدردانی از پیگیری‌های استاندار کرمانشاه، قول مساعد برای پیگیری عملی مطالبات استان داد و از تشکیل کارگروه تخصصی برای افزایش اختیارات بانک‌های استانی و نیز پیگیری ارتقای اختیارات استان‌ها در حوزه مولدسازی تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان خبر داد.