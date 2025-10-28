به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوانمرد، رئیس پژوهشگاه استاندارد کشور شامگاه سه‌شنبه در دیدار با منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، با تأکید بر اهمیت توسعه ظرفیت‌های پژوهشی در استان‌ها، اعلام کرد که کرمانشاه یکی از اولویت‌های پژوهشگاه برای تأسیس گروه‌های پژوهشی جدید است.

وی افزود: با توجه به جایگاه استان کرمانشاه در حوزه انرژی، واردات و صادرات، تأسیس آزمایشگاه مرجع و گروه پژوهشی در این استان از اولویت‌های ماست و این اقدام می‌تواند بر توسعه صنعتی و اقتصادی منطقه تأثیرگذار باشد.

جوانمرد همچنین به نقش پژوهشگاه استاندارد به عنوان بازوی پژوهشی سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، توزیع اعتبارات و منابع پژوهشی بر اساس اولویت‌های هر استان صورت می‌گیرد تا عدالت و بهره‌وری بهینه برقرار شود.

وی با اشاره به فعالیت گروه‌های پژوهشی در دیگر استان‌ها نیز ادامه داد: در استان‌های اصفهان، خوزستان و دیگر استان‌ها، گروه‌های پژوهشی با تمرکز بر حوزه‌های تخصصی مانند طلا، خوراک دام و انرژی ایجاد شده‌اند و کرمانشاه نیز به‌زودی با تمرکز بر حوزه‌های شیرین، پتروشیمی، نفت، مواد غذایی و غلات، فعالیت‌های خود را آغاز خواهد کرد.

رئیس پژوهشگاه استاندارد با بیان اینکه هدف اصلی این گروه‌ها توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از فرآیندهای صنعتی‌سازی است، تأکید کرد: پژوهشگاه با همکاری دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، دوره‌های آموزشی و پژوهشی متنوع برگزار خواهد کرد تا ظرفیت‌های علمی و عملی استان به بهترین نحو بهره‌برداری شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: توسعه گروه‌های پژوهشی در استان کرمانشاه باعث ارتقای کیفیت استانداردها، تسهیل صادرات و واردات، و تقویت اقتصاد خرد و توریسم در استان شود.