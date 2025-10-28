استاندار کرمانشاه: رعایت استاندارد رمز اعتماد بازارهاست

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه سه‌شنبه در دیدار با رئیس پژوهشگاه استاندارد کشور و مدیرکل استاندارد استان، با بیان اینکه استاندارد نه تنها آرامش خاطر مصرف‌کنندگان و اعتماد بازار داخلی و خارجی را تضمین می‌کند، بلکه جایگاه محصولات استان را ارتقا می‌دهد، افزود: همکاران ما باید با دقت و حساسیت حداکثر استانداردها را رعایت کنند. انعطاف لازم است، اما هیچ اغماضی در موارد کیفی قابل قبول نیست.

وی افزود: استاندارد موجب کاهش خسارت، مسئولیت‌پذیری و افزایش اعتماد عمومی به محصولات و برندهای استان می‌شود و در بلندمدت، ارزش افزوده قابل توجهی برای صنعت و اقتصاد ایجاد می‌کند.

استاندار کرمانشاه به ظرفیت‌های صادراتی استان و اهمیت آزمایشگاه‌های مرزی اشاره کرد و گفت: فعالیت آزمایشگاه‌های مرزی نقش کلیدی در تسهیل صادرات محصولات کرمانشاه، به ویژه به بازار عراق دارد لذا استان می‌تواند سهم قابل توجهی از صادرات را با رعایت استانداردهای دقیق به دست آورد.

وی بیان داشت: بیش از پنجاه درصد صادرات استان به عراق مربوط به کالاهای تولیدی در کرمانشاه است و با توسعه ظرفیت آزمایشگاهی و بهبود فرآیندها، کیفیت محصولات در مرزها تضمین می‌شود.

حبیبی به صنایع مختلف استان از جمله تولید روغن، فرآورده‌های پتروشیمی و غلات اشاره کرد و بیان داشت: حفظ اصالت و کیفیت محصولات برند کرمانشاه بسیار حیاتی است. کوچک‌ترین شک و شبهه در کیفیت می‌تواند باعث آسیب به برند و اعتماد مردم شود.

وی همچنین بر صنعتی‌سازی و توسعه برندهای محلی تأکید کرد و گفت: توسعه صنعتی و تولید محصولات استاندارد، هم اشتغال‌زایی ایجاد می‌کند و هم به رونق اقتصادی استان کمک می‌کند.

استاندار کرمانشاه در پایان به فرصت‌های حوزه بازیافت و استفاده از پسماندهای کشاورزی اشاره کرد و اظهار کرد: توسعه سیستم‌های بازیافت و استفاده از پسماندها برای تولید کود، علاوه بر کاهش هزینه‌های کشاورزی، درآمدزایی مناسبی برای شهرها ایجاد می‌کند و به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست کمک می‌کند که در این زمینه سازمان استاندارد می‌تواند نقش‌آفرین و کمک‌کننده باشد.