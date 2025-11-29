به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از توقیف هفت دستگاه خودروی حادثه‌ساز در محورهای درون‌شهری این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به اجرای طرح تشدید برخورد با رفتارهای مخاطره‌آمیز رانندگان گفت: این خودروها به دلیل ارتکاب تخلف‌های حادثه‌ساز توسط پلیس راهور متوقف و به پارکینگ منتقل شدند.

ملکی افزود: بررسی سوابق خودروهای توقیفی نشان می‌دهد که از میان هفت خودرو، سه دستگاه دارای میزان بالای خلافی بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که یکی از آن‌ها ۳۷ میلیون تومان، دیگری ۲۴ میلیون تومان و سومی ۲۱ میلیون تومان خلافی ثبت‌شده داشته است.

وی با بیان اینکه رانندگی پرخطر علاوه بر تهدید جان راننده، امنیت سایر شهروندان را نیز به خطر می‌اندازد، تصریح کرد: یکی از خودروهای توقیفی که ۲۴ میلیون تومان خلافی داشته، دارای سه فقره شکایت قضائی نیز بوده است.

فرمانده انتظامی دماوند تأکید کرد: پلیس راهور با جدیت کامل طرح‌های کنترلی و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز را دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد برخی رانندگان با بی‌مبالاتی، امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کنند.

ملکی در پایان از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پلیس را در افزایش ایمنی تردد و کاهش حوادث یاری کنند.