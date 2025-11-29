  1. استانها
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

فرمانده انتظامی دماوند: ۷ خودروی حادثه‌ساز در دماوند توقیف شدند

دماوند- فرمانده انتظامی دماوند از توقیف هفت دستگاه خودروی حادثه‌ساز در محورهای درون‌شهری این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از توقیف هفت دستگاه خودروی حادثه‌ساز در محورهای درون‌شهری این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به اجرای طرح تشدید برخورد با رفتارهای مخاطره‌آمیز رانندگان گفت: این خودروها به دلیل ارتکاب تخلف‌های حادثه‌ساز توسط پلیس راهور متوقف و به پارکینگ منتقل شدند.

ملکی افزود: بررسی سوابق خودروهای توقیفی نشان می‌دهد که از میان هفت خودرو، سه دستگاه دارای میزان بالای خلافی بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که یکی از آن‌ها ۳۷ میلیون تومان، دیگری ۲۴ میلیون تومان و سومی ۲۱ میلیون تومان خلافی ثبت‌شده داشته است.

وی با بیان اینکه رانندگی پرخطر علاوه بر تهدید جان راننده، امنیت سایر شهروندان را نیز به خطر می‌اندازد، تصریح کرد: یکی از خودروهای توقیفی که ۲۴ میلیون تومان خلافی داشته، دارای سه فقره شکایت قضائی نیز بوده است.

فرمانده انتظامی دماوند تأکید کرد: پلیس راهور با جدیت کامل طرح‌های کنترلی و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز را دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد برخی رانندگان با بی‌مبالاتی، امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کنند.

ملکی در پایان از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پلیس را در افزایش ایمنی تردد و کاهش حوادث یاری کنند.

    • سلمان IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      3 0
      پاسخ
      درود بر پلیس؛ این کار باعث آرامش و ایمنی بیشتر شهر می‌شود.
    • حمید رضا IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      2 0
      پاسخ
      با تشکر از پلیس راهور دماوند ؛ در ۶۰ متری بعثت گیلاوند اکثر خودرو ها با سرعت غیر مجاز و خطر ساز برای عابرین تردد می کنند انتظار میرود که رسیدگی شود
    • آیسان IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      4 0
      پاسخ
      با تشکر از شما. لطفا به وضعیت خودروهای پارک در جلو بیمارستان فاطمه زهرا بسمت خیابان روح افزا رسیدگی فرمایید. عملا فقط یک راه عبور می‌گذارند و تردد به سختی انجام‌ می‌شود.
    • حسن IR ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 0
      پاسخ
      سلام لطفا دست های راننده متخلف را در ملأعام تیکه تیکه کنید عبرتی برای دیگران باشد ممنون میشم
    • فرامرز IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      چه فایده ای داره .با پول گرفتن حل میشه

