ترخیص وسایل نقلیه توقیفی به مناسبت میلاد پیامبر(ص) در خراسان شمالی

سرهنگ محمد گرمهای در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت میلاد خجسته پیامبر مهربانیها حضرت محمد مصطفی (ص)، طرح ترخیص خودروهای توقیفی در خراسان شمالی با شرایط ویژه در حال اجرا است.
وی افزود: بر اساس این طرح، مالکان و رانندگانی که وسایل نقلیه آنها به دلیل تخلفات رانندگی توقیف شده است، میتوانند با مراجعه به توقفگاهها و مراکز ترخیص نسبت به آزادسازی خودرو اقدام کنند.
رئیس اداره فرهنگ ترافیک پلیس راهور خراسان شمالی شرایط ویژه این طرح را شامل اخذ تعهد کتبی از مالکان، امکان عدم پرداخت خلافی تا سقف سه میلیون تومان با تعهد به پرداخت پس از ترخیص، الزام به تهیه بیمهنامه شخص ثالث و ارائه قولنامه یا مدارک مالکیتی معتبر در صورت عدم دسترسی به مالک اولیه عنوان کرد.
سرهنگ گرمهای بیان کرد: این طرح به مدت یک ماه از ۱۸ شهریورماه اجرا میشود و رانندگان میتوانند از فرصت ایجادشده برای ترخیص وسایل نقلیه خود استفاده کنند.
