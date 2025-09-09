  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

ترخیص وسایل نقلیه توقیفی به مناسبت میلاد پیامبر(ص) در خراسان شمالی

ترخیص وسایل نقلیه توقیفی به مناسبت میلاد پیامبر(ص) در خراسان شمالی

بجنورد- رئیس اداره فرهنگ ترافیک پلیس راهور خراسان شمالی از آغاز طرح ترخیص وسایل نقلیه توقیفی با شرایط ویژه به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) خبر داد.

سرهنگ محمد گرمه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت میلاد خجسته پیامبر مهربانی‌ها حضرت محمد مصطفی (ص)، طرح ترخیص خودروهای توقیفی در خراسان شمالی با شرایط ویژه در حال اجرا است.

وی افزود: بر اساس این طرح، مالکان و رانندگانی که وسایل نقلیه آن‌ها به دلیل تخلفات رانندگی توقیف شده است، می‌توانند با مراجعه به توقفگاه‌ها و مراکز ترخیص نسبت به آزادسازی خودرو اقدام کنند.

رئیس اداره فرهنگ ترافیک پلیس راهور خراسان شمالی شرایط ویژه این طرح را شامل اخذ تعهد کتبی از مالکان، امکان عدم پرداخت خلافی تا سقف سه میلیون تومان با تعهد به پرداخت پس از ترخیص، الزام به تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث و ارائه قولنامه یا مدارک مالکیتی معتبر در صورت عدم دسترسی به مالک اولیه عنوان کرد.

سرهنگ گرمه‌ای بیان کرد: این طرح به مدت یک ماه از ۱۸ شهریورماه اجرا می‌شود و رانندگان می‌توانند از فرصت ایجادشده برای ترخیص وسایل نقلیه خود استفاده کنند.

کد خبر 6584526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها