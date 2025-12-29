  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

توقیف ۳۹ وسیله نقلیه فاقد گواهینامه در دماوند

دماوند- فرمانده انتظامی دماوند از اجرای طرح برخورد با رانندگان وسایل نقلیه فاقد گواهینامه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، در جمع خبرنگاران از اجرای طرح برخورد با رانندگان وسایل نقلیه فاقد گواهینامه در این شهرستان خبر داد و گفت: در جریان این طرح، ۱۶ دستگاه خودرو سواری و ۲۳ دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.

ملکی اظهار کرد: طرح برخورد با رانندگان فاقد گواهینامه به مدت ۷۲ ساعت توسط پلیس راهور شهرستان دماوند به اجرا درآمد که در نتیجه آن، تعدادی از خودروها و موتورسیکلت‌های متخلف شناسایی و توقیف شدند.

وی افزود: این طرح با هدف ارتقای نظم و ایمنی ترافیکی، کاهش تخلفات و پیشگیری از بروز حوادث رانندگی اجرا شد و در برخی محورها و نقاط حساس شهرستان با جدیت بیشتری دنبال گردید.

فرمانده انتظامی دماوند با تأکید بر اینکه رانندگی بدون گواهینامه تهدیدی جدی برای جان شهروندان و سایر کاربران ترافیک است، تصریح کرد: پلیس با هرگونه بی‌توجهی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و اجرای این‌گونه طرح‌ها به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

ملکی در پایان از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با پلیس، در تأمین امنیت و آرامش ترافیکی شهرستان مشارکت داشته باشند.

