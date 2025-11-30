ظرفیت شنا در ریاض عیان شد/ فاکتورهای موردنیاز برای رشد بیشتر 

خشایار حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد تیم اعزامی شنا به بازی‌های کشورهای اسلامی گفت: در این دوره بازی‌ها با کسب ۵ مدال که شامل یک طلا، یک نقره و ۳ برنز بود بهترین عملکرد تاریخ شنای ایران در ادوار مختلف این بازی‌ها ثبت شد.

وی اشاره‌ای به عملکرد شنا در دوره‌های پیشین بازی‌های کشورهای اسلامی داشت و ادامه داد: در بازی‌های ۲۰۰۵ شنا ایران مدالی نگرفت. در بازی‌های ۲۰۱۷ باکو صاحب ۳ مدال برنز تیمی (۲) و انفرادی شدیم و در بازی‌های ۲۰۲۱ قونیه هم به یک برنز تیمی دست یافتیم. در ریاض اما نه تنها تعداد مدال‌های شنا افزایش داشت بلکه از نظر کیفی هم شرایط به مراتب بهتر از ادوار قبل بود به خصوص که توسط سامیار عبدلی به مدال طلای بخش انفرادی هم دست یافتیم.

مربی تیم ملی شنا با تاکید بر اینکه این رشته در بازی‌های آسیایی جوانان (بحرین) هم عملکرد خوبی داشت، خاطرنشان کرد: در مجموع پیشرفت شنا قابل توجه است و این را می‌توان از عملکردی که نمایندگان ایران در همین رویدادها داشته اند، محاسبه کرد. این در حالی است که برای همین بازی‌های کشورهای اسلامی ۳ - ۲ مرحله اردوی برون مرزی پیش بینی شده لغو شد. اگر این اردوها هم برگزار شده بود قطعاً روی نتیجه گیری بهتر تیم اعزامی تأثیر داشت.

وی در مورد عوامل کلی که منجر به رشد شنا ایران نسبت به قبل شده است، گفت: توجه به اردوهای پایه و تشکیل متعدد و متوالی آنها از عوامل مؤثر بوده است و البته پایه سازی مربیان و به خصوص حضور جان اونسوی در کنار شناگران هم در نتیجه گیری اینچنینی تأثیر مستقیم داشته است.

حضرتی با تاکید بر لزوم تداوم این روند برای متوقف نشدن مسیر رو به رشد شنا، تصریح کرد: ارتباط بیشتر با مربیان بین المللی، به کار گیری آنها در اردوهای داخلی و البته حضور بیشتر و پرتعدادتر در مسابقات بین المللی برای ادامه این روند و سرعت بخشیدن به آن لازم است. فاصله گرفتن از این فاکتورها باعث دور شدن از علم روز شنا می‌شود و همین مسئله در نهایت منجر به این شود که یا نتیجه گیری خیلی دیر حاصل شود یا اصلاً به دست نیاید.

مربی تیم ملی شنا با تاکید بر تأثیرگذاری این رشته در عملکرد کاروان کشورهای پیشرو گفت: ترکیه که در بازی‌های کشورهای اسلامی صدرنشین جدول توزیع مدال‌ها شد، فقط ۲۷ مدال طلا در رشته شنا به دست آورد و این یعنی اینکه ۴۰ درصد مدال‌های کاروان این کشور از رشته شنا بوده است. در هفته اول بازی‌های اسلامی روند طلایی شدن کاروان ترکیه سرعت خیلی زیادی داشت. در همین هفته مسابقات شنا برگزار شد و ترکیه در واقع از این رشته سرعت بالایی در کسب مدال به خصوص طلا داشت. این سرعت در هفته دوم که رقابت‌ها شنا تمام شده بود، دیده نمی‌شد.

وی در این زمینه افزود: این موضوع جایگاه شنا را در کاروان ورزش کشورهای مختلف نشان می‌دهد و تأثیری که عملکرد ورزشکاران این رشته در عملکرد کلی کاروان‌ها می‌توانند داشته باشند. برای دستیابی به این حد از تأثیرگذاری هم باید سرمایه گذاری لازم صورت بگیرد. منظور از سرمایه گذاری هم فقط تأمین مالی ورزشکاران نیست. ساخت استخرهای استاندارد و مهیا شدن شرایط استفاده از آنها از سرمایه گذاری‌های اصولی در این زمینه است به خصوص با توجه به قیمت‌های سرسام آور اجاره استخرها که باعث می‌شود در خیلی از استان‌ها و حتی تهران، شرایط گرایش به شنا سخت و دشوار شود.

این مربی شنا با تاکید دوباره بر فاکتورهای موردنیاز برای ادامه راه این رشته و نتیجه گیری بهتر در مسابقات آینده گفت: تأثیری که حضور در میدان و کسب تجربه از آن دارد، قابل مقایسه با صرفاً کسب اطلاع نیست. باید در میدان حضور داشت و هرچه بیشتر آن را بین المللی کرد. باید جان اونسوی حفظ شود و مربیان بین المللی بیشتری هم به کار گرفته شوند که بتوانند به بهبود شرایط شنا کمک کنند.

حضرتی گفت: شنا در دو رویداد بازی‌های آسیایی جوانان و بازی‌های کشورهای اسلامی نشان داد که چه ظرفیتی دارد و می‌تواند به کاروان ورزش ایران کمک کند. امیدوارم همین عملکرد باعث متفاوت شدن نگاه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک برای حمایت بیشتر از فدراسیون ورزش‌های آبی شده باشد. این فدراسیون در واقع سه رشته را مدیریت می‌کند و لازم است در بودجه آن بازنگری شود.