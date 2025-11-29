  1. استانها
  2. تهران
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

فعالیت صنایع آلاینده پایتخت محدود می‌شود

فعالیت صنایع آلاینده پایتخت محدود می‌شود

تهران- مدیرکل محیط زیست تهران اعلام کرد: فعالیت صنایع و پروژه‌های آلاینده پایتخت با ورود استان به شرایط اضطرار، مطابق مصوبات کارگروه اضطرار محدود یا متوقف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از ادامه اجرای طرح ویژه پایش و کنترل واحدهای آلاینده خبر داد و تأکید کرد که با قرار گرفتن استان در شرایط اضطرار، فعالیت صنایع و پروژه‌های آلاینده بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار محدود یا متوقف خواهد شد.

عباس‌نژاد در ادامه با اشاره به افزایش غلظت آلاینده‌های هوا و قرار گرفتن تهران در وضعیت قرمز، اظهار داشت: طبق قانون هوای پاک و تکالیف مصوب کارگروه اضطرار، هرگونه فعالیت واحدهای آلاینده باید به صورت فوری کنترل و در صورت نیاز متوقف شود.

وی افزود: طرح پایش ویژه با استقرار تیم‌های محیط زیست در ۲۱ محور و سه پهنه عملیاتی در سطح استان در حال انجام است. این تیم‌ها به‌صورت میدانی وضعیت عملکرد فیلترها، سامانه‌های کنترل آلودگی، دودکش‌ها و غلظت آلاینده‌های صنایع، پروژه‌های عمرانی و مراکز خدماتی را بررسی می‌کنند.

مدیرکل محیط زیست استان تهران با تأکید بر اهمیت سلامت شهروندان گفت: در شرایط اضطرار هیچ‌گونه اغماضی نسبت به منابع آلاینده پذیرفته نیست و سلامت مردم خط قرمز ماست.

عباس‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد که اجرای کامل مصوبات کارگروه اضطرار و رعایت الزامات قانونی مرتبط، با تمام توان و ظرفیت دستگاه محیط زیست دنبال می‌شود.

کد خبر 6671736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • نادیا IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      این محدودیت صنایع آلاینده خیلی تاثیر گذاره👌🏻

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها