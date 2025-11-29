به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از ادامه اجرای طرح ویژه پایش و کنترل واحدهای آلاینده خبر داد و تأکید کرد که با قرار گرفتن استان در شرایط اضطرار، فعالیت صنایع و پروژه‌های آلاینده بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار محدود یا متوقف خواهد شد.

عباس‌نژاد در ادامه با اشاره به افزایش غلظت آلاینده‌های هوا و قرار گرفتن تهران در وضعیت قرمز، اظهار داشت: طبق قانون هوای پاک و تکالیف مصوب کارگروه اضطرار، هرگونه فعالیت واحدهای آلاینده باید به صورت فوری کنترل و در صورت نیاز متوقف شود.

وی افزود: طرح پایش ویژه با استقرار تیم‌های محیط زیست در ۲۱ محور و سه پهنه عملیاتی در سطح استان در حال انجام است. این تیم‌ها به‌صورت میدانی وضعیت عملکرد فیلترها، سامانه‌های کنترل آلودگی، دودکش‌ها و غلظت آلاینده‌های صنایع، پروژه‌های عمرانی و مراکز خدماتی را بررسی می‌کنند.

مدیرکل محیط زیست استان تهران با تأکید بر اهمیت سلامت شهروندان گفت: در شرایط اضطرار هیچ‌گونه اغماضی نسبت به منابع آلاینده پذیرفته نیست و سلامت مردم خط قرمز ماست.

عباس‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد که اجرای کامل مصوبات کارگروه اضطرار و رعایت الزامات قانونی مرتبط، با تمام توان و ظرفیت دستگاه محیط زیست دنبال می‌شود.