  1. استانها
  2. تهران
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

تهرانی‌ها چهارشنبه دورکار نیستند؛ زوج و فرد از درب منازل اجرا می‌شود

تهرانی‌ها چهارشنبه دورکار نیستند؛ زوج و فرد از درب منازل اجرا می‌شود

تهران- دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از لغو دورکاری ادارات خبر داد و گفت: مراکز آموزشی به طور حضوری فعال بوده و طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد بعد از ظهر سه شنبه با اعلام بهبود شرایط جوی و کاهش غلظت آلاینده‌ها اظهار کرد: طبق اعلام دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان و با توجه به پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان تهران و به‌دنبال بهبود شرایط جوی در سطح استان، وضعیت اضطرار آلودگی هوا در روز چهارشنبه رفع شده و آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها به صورت حضوری و فعالیت ادارات طبق روال عادی خواهد بود.

عباس نژاد عنوان کرد: اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل، ممنوعیت فروش طرح ترافیک، تشدید نظارت و پایش واحدهای صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی آلاینده و برخورد با پسماندسوزی‌ها با هدف جلوگیری از انباشت آلاینده‌ها همچنان پابر جا خواهد بود.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، ضمن قدردانی از همراهی و همکاری شهروندان، دستگاه‌های اجرایی، اصناف و سایر نهادهای ذی‌ربط، تأکید کرد: روند پایش و نظارت بر وضعیت آلودگی هوا به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و در صورت تغییر شرایط جوی یا شاخص‌های آلودگی، مراتب فوراً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد خبر 6675665

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایرانی IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      23 2
      پاسخ
      فکر کنم اعضاء تعداد دستگاههای تصفیه هوا رو تو اتاقشون زیاد کردن .
    • محمدرضا IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      39 1
      پاسخ
      با سلام ؛ از خبرگزاری وزین مهر تقاضا داریم یه سوال کوچیک از آقایون مسئول تصمیم گیر داشته باشن و اون اینکه شما که میگی مراکز آموزشگاهی و ادارات باز هستن چطور میای زوج و فرد از دب منزل میزاری ؟؟؟؟ من چطور بچه ام رو ببرم مدرسه ؟؟؟؟
      • شهروند IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        9 2
        مدیریت فوق کاربردی کارگروه تعطیل استان تهران.
    • زینب IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      33 0
      پاسخ
      زوج وفرد کردن فقط موجبات جریمه را فراهم نمود . کسانیکه با خودرو کارمیکنند ازکجا باید کرایه خانه و هزینه خانواده را تامین کنند.
      • مسعود IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        6 0
        تاکسی اینترنتی چکار کنه .مگه درصد بابت کرایه نمیگرند
    • IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      16 0
      پاسخ
      تاکسی های اینترنتی چکار کنند آقایان نخبه مهندس ها مسؤلین با سواد با وجدان با غیرت با شرف فکری به حال مردم کنید تا دیر نشده
    • IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      15 3
      پاسخ
      باز هم یکی از تصمیمات نامعقول! معلوم نیست چه کسانی و در چه شرایط اب و هوایی تصمیم گیری میکنن احتمالا جایی که آقایان بودند هوا پاک بوده وگرنه همین الان شهرری هوایی برای تنفس نداره!!
    • IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      19 2
      پاسخ
      یکی به این آقایون اعلام کنه سرویس دانش آموزان از هوا دانش‌آموزان را به مدرسه ببرد،معلمان وپرسنل با هواپیما برن مرد حسابی زوج وفرد چیه
    • علی IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      6 13
      پاسخ
      تعطیلی‌ها هر ساعتش ضرره برای همه شک نکنید
      • وحید IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
        2 0
        آره مخصوصا برای قشر سرمایه دار و مدیر های دولتی. وگرنه ملت بدبخت توی خونه باشن سالم‌تر میمونن
    • فاطمه IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      2 1
      پاسخ
      چرا زودتر اعلام نمیکنن آخه خیلی ها دانشجو اند و باید از شهرهای دیگه بیان تهران خدایی اگه نظر کارشناسی باشه که باید تهران رو زودتر از هر جا دیگه تصمیم بگیرن واسش الان همه استان ها که شیوع بیماری و آلودگی هوا شون کمتر از تهران بوده تصمیم گیری شده
    • IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      5 0
      پاسخ
      نتیجه این الودگیها افزایش سرطان و کاسبی بخش درمانه با هزینه های سرسام آور دارو و درمان
    • IR ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      7 0
      پاسخ
      چطور میشه مدارس باز باشن طرح زوج و فرد هم از درب منزل باشه!؟ یعنی ۵۰ درصد از بچه ها که والدینشون یا سرویسشون پلاک فرد دارن مدرسه نرن!؟
    • رزا IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      5 0
      پاسخ
      ساعت18،شاخص تهران 166،قرمز
    • برزو IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      الان مسؤلین عزیز چطوری بروند پشت میز خدمت؟ نکنه با خودروی دوم که پلاک زوج هست باید بروند؟ نکنه چون دو تا خودرو دارند سهمیه یکی حذف میشود؟ نکنه چون دوتا خودرو دارند یارانه شان را هم قطع کردید؟
    • IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      از خبرگزاری ارزشی مهر انتظار داریم موضوع عدم تعطیلی مدارس و برقرار بودن طرح زوج و فرد را پیگیری کند، چرا باید برای مردم استرس و نگرانی درست شود!؟ امیدواریم پیگیری مهر باعث تصمیم منطقی تعطیلی مدارس یا لغو طرح زوج و فرد شود و خبرش‌تا قبل از ساعت۲۴ منتشر شود که خانواده ها از نگرانی در بیایند
    • علی اصغر IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      2 0
      پاسخ
      ﷽ سلام علیکم یکی نیست به این متخصصان بگه وقتی طرح زوج فرد از درب منزل اجرا میشه سرویس مدارس و کسانی که با وسیله شخصی بچه ها رو میبرن مدرسه چه گلی به سرشان بگیرند واقعا آدم میمونه چی بگه کیا دارن تصمیم میگیرن برای یه شهر
    • بازنشسته IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      3 0
      پاسخ
      والا زندگی ما بازنشستگان با حقوق نمی‌گذره اسنپ وتپسی نباشه بایدگشنه بمونیم خسارت این مدت بیکاری ماراکی میده مسخرشودرآوردین بخدا
    • راننده اسنپ IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      یکبار نشد این بندگان خدا یه تصمیم درست وبجا بگیرند همه جا باز ولی زوج وفرد درب منزل فکر سرویس مدرسه ورانندگان را نکنید مبادا که تصمیم شما درست از اب دربیاد همینجوری ادامه بدید
    • IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      4 0
      پاسخ
      مگر میشه هم مدارس باز باشه هم طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا بشه!؟ احتمالا مهر اشتباه خبر را درج کردن چون چنین موضوعی امکان پذیر نیست.
    • فردین IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      بچه هامون رو سوار کدوم وسیله نقلیه کنیم ببریم مدرسه و دانشگاه؟ زوج و فرد از درب منزل رو کدوم فردی میتونه گفته باشه در حالی که مدارس و دانشگاه ها نیز فعال هستند
    • فردین IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 1
      پاسخ
      یکی از این افراد بقول خودشون مسئول بپرسه طرح زوج و فرد از درب منزل چطور با باز بودن مدارس و دانشگاه ها سنخیت داره.
    • محمد مهدی رضایی IR ۰۶:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      2 0
      پاسخ
      مدرسه‌ها باز شدند، اما زوج و فرد از درب منزل است. بعد بچه‌ها با اسب به مدرسه بروند؟
    • محمدجعفری IR ۰۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      اخبار صدا و سیما چیزی بعنوان زوج و فرد از درب منزل نگفت
    • Vahid IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      به زور و به هم چسبیده سوار اتوبوس و مترو بشید برید سر کار و با آنفولانزا برگردید خونه هاتون و خانوادتون و اطرافیانتون مریض کنید. این معنیش میشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها