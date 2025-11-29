نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اسلام ناب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید آقابابایی ظهر شنبه در نشست تبیینی و هم‌اندیشی حوزه معارف اسلام ناب گفت: آثار و اندیشه‌های مقام معظم رهبری نه‌تنها در بین عوام، بلکه در بین خواص مظلوم باقی مانده است.

وی با اشاره به اندیشه‌های امامین انقلاب درباره تفاوت نظام جمهوری اسلامی ایران و دیگر نظام‌های منطقه خاطرنشان کرد: تفاوت در این خصوص در اسلام ناب است که نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آن استوار است و دیگر نظام‌ها از آن بهره‌ای نبرده‌اند.

مسئول هماهنگی و نظارت مرکز معارف اسلام ناب کشور تصریح کرد: امروز اندیشه امامین انقلاب باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق بتوانیم با تمدن غرب به‌خوبی مقابله کنیم.

وی ادامه داد: پنج پودمان در این ارتباط آماده شده که سه پودمان منتشر شده و در اختیار اساتید حوزه معارف اسلام ناب قرار گرفته است تا پس از رفع نواقص، به شکل کتابی منتشر شود.

حجت‌الاسلام آقابابایی با یادآوری این موضوع که علاوه بر خواص، باید عوام مردم را نیز با اندیشه امامین انقلاب به‌خوبی آشنا کنیم، افزود: در کنار هر مدیر علمی باید مدیر اجرایی وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه در طول سال حدود ۵۰ هزار نفر برای تدریس معارف اسلام ناب باید تربیت کنیم، گفت: اندیشه‌های امامین انقلاب از هم جدا نیستند و منشأ اندیشه‌های مقام معظم رهبری برگرفته از اندیشه‌های امام خمینی (ره) است.