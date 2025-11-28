  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

خراسان جنوبی دژ استوار معارف اسلام ناب در برابر هجمه‌های فرهنگی

خراسان جنوبی دژ استوار معارف اسلام ناب در برابر هجمه‌های فرهنگی

بیرجند- سرپرست حوزه معارف اسلام ناب خراسان جنوبی تأکید کرد: خراسان جنوبی دژ استوار معارف اسلام ناب در برابر هجمه‌های فرهنگی است.

حجت الاسلام سید محمود حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت ترویج آموزه‌های اصیل اسلامی و آموزش مبانی انقلاب، از برنامه‌های کلان این حوزه برای تربیت نسل انقلابی و آگاه در استان خبر داد و گفت: خراسان جنوبی با تمام ظرفیت خود، پای کار ترویج معارف اسلام ناب و گفتمان اصیل انقلابی ایستاده است.

سرپرست حوزه معارف اسلام ناب استان خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی به عنوان یکی از پایگاه‌های استوار معارف اسلام ناب شناخته می‌شود، افزود: ما در این استان با همکاری متولیان مراکز معارف اسلام ناب، اساتید و طلاب متعهد، درصدد تبیین و تعمیق آموزه‌های ناب اسلامی و مقابله با جریان‌های انحرافی هستیم. این مسیر، تنها با وحدت و همدلی تمام نهادهای فرهنگی و انقلابی استان ممکن خواهد بود.

حسینی از برگزاری نشست تبیینی و هم‌اندیشی گروه راهبری معاونت آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در روز شنبه در بیرجند خبر داد و گفت: این نشست با حضور حجت‌الاسلام محمدیان، مسئول مراکز اسلام ناب کشور و همچنین رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان، متولیان و اساتید حوزه معارف اسلام ناب، برگزار خواهد شد.

وی افزود: این گردهمایی، فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی و طراحی برنامه‌های مشترک در راستای ترویج معارف ناب اسلامی است.

سرپرست حوزه معارف اسلام ناب استان خراسان جنوبی، دیدار گروه راهبری معاونت آموزش سازمان تبلیغات اسلامی با مدیرکل و سرپرست حوزه معارف اسلام ناب استان را نیز از دیگر برنامه‌های مهم این سفر عنوان کرد و افزود: این دیدارها نقش مهمی در هماهنگی و اجرای هرچه بهتر برنامه‌های آموزشی و تربیتی در سطح استان خواهد داشت.

حسینی در ادامه به اهداف کلان حوزه معارف اسلام ناب در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: تربیت نیروهای انقلابی و کارآمد، ترویج گفتمان امامین انقلاب، تقویت روحیه جهادی و ایجاد شبکه‌ای منسجم از کنشگران و اساتید معارف اسلامی از مهم‌ترین اهداف ما در این استان است و ما معتقدیم خراسان جنوبی می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها در زمینه ترویج اسلام ناب محمدی (ص) باشد.

وی در پایان با اشاره به نقش آفرینی مردم و نخبگان استان در پیشبرد اهداف معارف اسلام ناب، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همراهی همه دلسوزان انقلاب اسلامی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر معارف ناب اسلامی در این خطه از میهن عزیزمان باشیم.

کد خبر 6670778

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها