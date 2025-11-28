حجت الاسلام سید محمود حسینی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت ترویج آموزههای اصیل اسلامی و آموزش مبانی انقلاب، از برنامههای کلان این حوزه برای تربیت نسل انقلابی و آگاه در استان خبر داد و گفت: خراسان جنوبی با تمام ظرفیت خود، پای کار ترویج معارف اسلام ناب و گفتمان اصیل انقلابی ایستاده است.
سرپرست حوزه معارف اسلام ناب استان خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی به عنوان یکی از پایگاههای استوار معارف اسلام ناب شناخته میشود، افزود: ما در این استان با همکاری متولیان مراکز معارف اسلام ناب، اساتید و طلاب متعهد، درصدد تبیین و تعمیق آموزههای ناب اسلامی و مقابله با جریانهای انحرافی هستیم. این مسیر، تنها با وحدت و همدلی تمام نهادهای فرهنگی و انقلابی استان ممکن خواهد بود.
حسینی از برگزاری نشست تبیینی و هماندیشی گروه راهبری معاونت آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در روز شنبه در بیرجند خبر داد و گفت: این نشست با حضور حجتالاسلام محمدیان، مسئول مراکز اسلام ناب کشور و همچنین رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان، متولیان و اساتید حوزه معارف اسلام ناب، برگزار خواهد شد.
وی افزود: این گردهمایی، فرصتی ارزشمند برای همافزایی و طراحی برنامههای مشترک در راستای ترویج معارف ناب اسلامی است.
سرپرست حوزه معارف اسلام ناب استان خراسان جنوبی، دیدار گروه راهبری معاونت آموزش سازمان تبلیغات اسلامی با مدیرکل و سرپرست حوزه معارف اسلام ناب استان را نیز از دیگر برنامههای مهم این سفر عنوان کرد و افزود: این دیدارها نقش مهمی در هماهنگی و اجرای هرچه بهتر برنامههای آموزشی و تربیتی در سطح استان خواهد داشت.
حسینی در ادامه به اهداف کلان حوزه معارف اسلام ناب در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: تربیت نیروهای انقلابی و کارآمد، ترویج گفتمان امامین انقلاب، تقویت روحیه جهادی و ایجاد شبکهای منسجم از کنشگران و اساتید معارف اسلامی از مهمترین اهداف ما در این استان است و ما معتقدیم خراسان جنوبی میتواند الگویی برای سایر استانها در زمینه ترویج اسلام ناب محمدی (ص) باشد.
وی در پایان با اشاره به نقش آفرینی مردم و نخبگان استان در پیشبرد اهداف معارف اسلام ناب، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همراهی همه دلسوزان انقلاب اسلامی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر معارف ناب اسلامی در این خطه از میهن عزیزمان باشیم.
نظر شما