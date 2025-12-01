موسوی: ضرورت تشکیل شبکه ۵۰ هزار نفری از اساتید فعال حوزوی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید امین موسوی، صبح دوشنبه در نشست تخصصی اساتید و مدیران مراکز معارف اسلام ناب در استان یزد بر ضرورت ایجاد شبکهای منسجم از اساتید معارف اسلامی برای تبیین اندیشههای امامین انقلاب تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت دسترسی آسان مردم به معارف دینی، اظهار داشت: معارف اسلامی باید به زبانی علمی و روزآمد ارائه شود تا برای همگان قابل فهم و کاربردی باشد.
مسئول آموزش مرکز معارف اسلامناب کشور، با اشاره به الگوی موفق امام صادق (ع) در ایجاد شبکهای منظم از شاگردان برای ترویج معارف اسلامی، خاطرنشان کرد: امروز نیز باید شبکهای یکپارچه از اساتید و عالمان دینی تشکیل شود تا در برابر جریانهای فکری غرب و پلتفرمهایی مانند ویکیپدیا بتواند ایستادگی کند.
مسئول آموزش مرکز معارف اسلامناب کشور با بیان اینکه بخش عمدهای از اندیشههای امام خمینی (ره) هنوز بهطور کامل تبیین نشده، تصریح کرد: مباحث عمیق و نوآورانه امام در تفسیر سوره حمد نمونهای از گنجینههای پنهان معارف اسلامی است که باید وارد نظام علمی کشور شود.
وی با هشدار درباره تضعیف ستونهای فکری و ایمانی جامعه، از کاهش چشمگیر حوزههای علمیه تهران خبر داد و گفت: از بیش از ۷۰ حوزه فعال در تهران، امروز تنها ۲۵ حوزه به کار خود ادامه میدهند که این امر زمینهساز نفوذ الگوهای تمدنی غرب است.
حجتالاسلام موسوی با تأکید بر لزوم تقویت شبکههای معرفتی، خاطرنشان کرد: اگر در هزار حوزه علمیه، هرکدام پنج استاد فعال داشته باشیم، شبکهای ۵۰ هزار نفری از نیروهای فکری شکل میگیرد که میتواند ستون فقرات جریانسازی فرهنگی باشد.
وی در پایان با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر تربیت ۸ میلیون مخاطب فکور، اظهار داشت: این جمعیت میتواند به عنوان سپر فکری جامعه عمل کرده و مانع از تأثیرپذیری از جریانهای فتنهانگیز شود.
نظر شما