رحیمی آذر:قاچاقچی موتورسیکلت سنگین در مشگین شهر  به جزای نقدی محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی آذر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده حمل و نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت سنگین به ارزش پنج میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مشگین شهر رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل بیان کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان مشگین شهر موتور سیکلت سنگین خارجی قاچاق را هنگام نگهداری در یک کارگاه کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.