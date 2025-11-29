  1. استانها
  2. اردبیل
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

رحیمی آذر:قاچاقچی موتورسیکلت سنگین در مشگین شهر  به جزای نقدی محکوم شد

اردبیل-مدیرکل تعزیرات‌ حکومتی اردبیل از محکومیت ۵ میلیاردی قاچاقچی موتورسیکلت سنگین در مشگین شهر  خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی آذر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده حمل و نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت سنگین به ارزش پنج میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مشگین شهر رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل بیان کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان مشگین شهر موتور سیکلت سنگین خارجی قاچاق را هنگام نگهداری در یک کارگاه کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

