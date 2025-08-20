کشف موتورسیکلت قاچاق میلیاردی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عادل منیر گفت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۴ شهدا با انجام بررسی‌های تخصصی از نگهداری موتور سیکلت قاچاق توسط فردی در محله باغمیشه اردبیل اطمینان حاصل کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی قضائی مأموران کلانتری ۱۴ شهدا به محل اعزام و موفق به کشف یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق یاماها ۶۰۰ سی سی که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود؛ شدند.

وی با شاره به اینکه ارزش موتور سیکلت قاچاق کشف شده برابر اعلام نظر کارشناسان ۱۳ میلیارد ریال برآورد شده است؛ تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شد.