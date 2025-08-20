  1. استانها
  2. اردبیل
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۳۲

کشف موتورسیکلت قاچاق میلیاردی در اردبیل

کشف موتورسیکلت قاچاق میلیاردی در اردبیل

اردبیل - جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در عملیات ماموران کلانتری ۱۴ شهدای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عادل منیر گفت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۴ شهدا با انجام بررسی‌های تخصصی از نگهداری موتور سیکلت قاچاق توسط فردی در محله باغمیشه اردبیل اطمینان حاصل کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی قضائی مأموران کلانتری ۱۴ شهدا به محل اعزام و موفق به کشف یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق یاماها ۶۰۰ سی سی که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود؛ شدند.

وی با شاره به اینکه ارزش موتور سیکلت قاچاق کشف شده برابر اعلام نظر کارشناسان ۱۳ میلیارد ریال برآورد شده است؛ تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کد خبر 6566638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها