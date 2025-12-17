به گزارش خبرگزاری مهر، عمران احمدی ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک اردبیل درخصوص کشف کالای قاچاق اظهار کرد: در راستای تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدات داخلی، با رصد اطلاعاتی و هوشیاری مأموران، موفق به کشف و توقیف محموله بزرگ کالای قاچاق از دو کامیون به ارزش بالای هفتاد میلیارد تومان شدند.
وی افزود: مأموران خدوم گمرک بیلهسوار در حین بازرسی از دو کامیون ترانزیت خارجی عبوری از گمرک بیله سوار که از مبدأ گمرک سیرک به مقصد آن گمرک بوده، به ظن قوی مشکوک شده و پس از بازرسی، و بررسی اسناد و مدارک، در گمرک بیله سوار مشخص شد که محموله اصلی که لوازم و قطعات ماشین سنگین بوده در طول مسیر تخلیه و بجای آن قطعات و ضایعات خودروی سواری جایگزین شده بود که با هوشیاری مأموران گمرک مرزی شناسایی و توقیف شد و به منظور رسیدگی پرونده به مراجع قضائی و قانونی تحویل گردید.
اردبیل_ ماموران گمرک بیلهسوار دو کامیون حامل کالای قاچاق به ارزش بیش از هفتاد میلیارد تومان را که در مسیر ترانزیت، محموله اصلی خود را با قطعات غیرمجاز جایگزین کرده بودند، کشف و توقیف کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، عمران احمدی ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک اردبیل درخصوص کشف کالای قاچاق اظهار کرد: در راستای تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدات داخلی، با رصد اطلاعاتی و هوشیاری مأموران، موفق به کشف و توقیف محموله بزرگ کالای قاچاق از دو کامیون به ارزش بالای هفتاد میلیارد تومان شدند.
نظر شما