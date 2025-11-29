«روزهای طلایی» مد و لباس ایرانی-اسلامی در راه/ تعویض چادر کهنه با نو

فاطمه بشیری مدیر اجرایی نمایشگاه ملی مد و لباس ایرانی اسلامی روزهای طلایی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: نمایشگاه ملی مد و لباس ایرانی اسلامی با عنوان «روزهای طلایی» از یازدهم تا چهاردهم آذرماه به مدت چهار روز در هتل پارسیان انقلاب تهران برگزار می‌شود. این رویداد از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب پذیرای حضور گرم خانواده‌ها است و شرکت در آن برای عموم مردم کاملاً آزاد و رایگان خواهد بود.

وی ادامه داد: نخستین ویژگی این نمایشگاه، حضور طراحان و تولیدکنندگان نام‌آور از سراسر کشور است، از جمله افرادی که بسیاری از آن‌ها در شهر تهران فروشگاه یا عرضه مستقیم ندارند. این رویداد فرصتی ایجاد کرده تا بازدیدکنندگان بتوانند محصولات فاخر ایرانی را از نزدیک مشاهده و کیفیت آن‌ها را مقایسه کنند و حتی با طراحان در مورد اثراتشان گفتگو کنند. تنوع محصولات ارائه‌شده از نقاط مختلف کشور، این نمایشگاه را به یک ویترین جامع از توانمندی‌ها و هنر طراحی مد ایرانی تبدیل کرده است.

مدیر اجرایی نمایشگاه ملی مد و لباس ایرانی اسلامی گفت: ویژگی دیگر این نمایشگاه، تأکید بر پوشاکی است که هویت فرهنگی و ارزش‌های عفیفانه را حفظ می‌کند، که این تمرکز به آن جنبه‌ای خاص و تمایز ویژه بخشیده است.

وی افزود: در شرایطی که بازار پوشاک حجاب با کمبود جدی مواجه شده، ما تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا بخشی از این کمبود را جبران کنیم. هدف ما ارائه انتخاب‌های زیبا و کاربردی است که با ارزش‌های فرهنگی جامعه همخوانی داشته باشد و آن‌ها را در اختیار مخاطبان قرار دهیم.

بشیری گفت: در بخش‌های جانبی نمایشگاه، برنامه‌های فرهنگی متنوعی نیز در نظر گرفته‌ایم. یکی از این برنامه‌ها، بخش نذر حجاب است که همواره در نمایشگاه‌های ما عرضه می‌شود. در این بخش، چادر مشکی با قیمت تمام‌شده و بدون سود ارائه می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند با هزینه‌ای مناسب چادرهای باکیفیت تهیه کنند.

وی ادامه داد: قیمت محصولات حجاب در بازار معمولاً بالاست، به همین دلیل این طرح را چندین سال است که در نمایشگاه‌ها اجرا می‌کنیم و هدف اصلی از آن ایجاد یک حرکت فرهنگی بدون در نظر گرفتن سود مالی بوده است.

این تولیدکننده محصولات حجاب گفت: برنامه دوم نیز طرح تعویض چادر کهنه با چادر نو است. در این طرح، مشتریان می‌توانند چادرهای قدیمی خود را به نمایشگاه بیاورند و با پرداخت مبلغی جزئی، چادر نو دریافت کنند. این طرح نیز با حمایت خیرین اجرا می‌شود و هدف آن حمایت از خانواده‌ها جهت تهیه پوشاک مناسب است.

وی یادآور شد: علاوه بر این، ما یک برنامه جذاب و رایگان در حاشیه نمایشگاه تدارک دیده‌ایم. بازدیدکنندگان می‌توانند لباس‌های ساده خود را به همراه بیاورند و تیمی از هنرمندان خلاق و جوان ما، روی این لباس‌ها نقش‌های زیبا و هنری پیاده‌سازی کنند. این خدمات شامل نقاشی روی پارچه، گلدوزی، کالگرافی (خط‌نوشته) و دیگر هنرهای اصیل ایرانی است. تمامی این خدمات رایگان بوده و هدف از اجرای این طرح، ترویج هنرهای اصیل ایرانی و ایجاد تجربه‌ای لذت‌بخش برای بازدیدکنندگان است تا پوشش‌های ساده با هنر متحول شوند.

بشیری گفت: با توجه به هم‌زمانی رویداد ما با ایام ولادت حضرت زهرا (س)، برنامه‌ای ویژه نیز تدارک دیده‌ایم. این طرح حمایتی مخصوص مادران گرانقدر است. در این رویداد، دو نوع بن اهدا خواهد شد؛ بن‌های ۵۰۰ هزار تومانی مخصوص مادران جوانی که دارای سه فرزند یا بیشتر هستند و بن‌های حمایتی برای مادران سرپرست خانوار که دارای دو فرزند و بالاتر هستند. این بن‌ها در روز اول رویداد به ازای ارائه شناسنامه به مادران عزیز تحویل داده می‌شود و آن‌ها می‌توانند با استفاده از آن، هر محصول دلخواهی را از نمایشگاه تهیه کنند.