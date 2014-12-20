به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نمایشگاه حجاب و عفاف با عنوان «گوهر زیبایی» 25 آذرماه در ضلع جنوبی مصلای امام خمینی(ره) آغاز بکار کرده و تا اول دی ماه نیز ادامه دارد.

قرار است این نمایشگاه به معرفی جدیدترین مدل‌های مانتو، چادر و اقلام حجاب برای بانوان بپردازد اما مانتو و پالتوها همان است که در سایر لباس فروشی‌ها می بینیم بی هیچ رد و نشانی از فرهنگ ایرانی – اسلامی بر آنها؛ شاید در یکی، دو غرفه مانتوها و نمادهایی به چشم بخورد که نقوش ایرانی و رنگ های مختلف در آنها نمایان باشد اما باقی غرفه‌ها هیچ نشانی از رنگ‌ها و طرح‌های ایرانی – اسلامی نیست.

چهار نفر از اعضای برگزیده جشنواره مد و لباس «گروه طراحان» را تشکیل دادند. گروهی که به طراحی چادرهای متفاوت می پردازند چادرهایی با رنگ ها و طرح های مختلف.

فاطمه منصوری یکی از اعضای گروه طراحان است. از او در باره بعضی چادرها که بیشتر چادر عربی یا چادر به سبک لبنانی است می پرسیم و او پاسخ می دهد چادر به پیش از اسلام می گردد. ایرانیان قبل از اسلام نیز چادر به سر می کردند حالا ما، هم از طرح‌های تخت جمشید و نقش برجسته‌ها بهره برد و چادر ایرانی طراحی کرده‌ایم هم چادرهای لبنانی دوخته ایم چرا که خیلی از مشتریان ما خریدار این سبک چادر هستند.

او به ضرورت تنوع در طرح چادرها اشاره و بیان می‌کند ما به تنوع نیاز داریم به همین خاطر در مجموعه طراحان هم چادرهای مجلسی سنگ‌دوزی‌شده می‌بینید هم چادرهایی که برای محیط کاری طراحی شده، قیمت چادرهای ما از 85 تا 570 هزار تومان است و رنگ‌هایشان متفاوت با یکدیگر؛ اما هنوز بیشتر خانم‌ها چادر مشکی را بر رنگ‌های دیگر ترجیح می‌دهند.

شناخت سلیقه مخاطب یکی دیگر از ویژگی‌های مهمی است که منصوری به آن اشاره می‌کند: ما باید مشتری خود را بشناسیم و سلیقه او را بدانیم و براساس آن چادر طراحی کنیم. هستند مشتریانی که به ما سفارش رنگ‌ها و طرح‌های مختلف می‌دهند. از سوی دیگر ما می‌توانیم طرح‌های متفاوت را تولید و به مخاطب خود ارائه کنیم شاید تا چند سال پیش کسی جز چادرهای معمول چادر دیگری بر سر نمی‌گذاشت اما حالا هستند کسانی که از رنگ‌ها و طرح‌های متفاوت چادر استقبال می‌کنند.

او جدید بودن طرح‌ها را عاملی برای جذابیت می‌داند و می‌گوید: مشتری امروز با انواع و اقسام رنگ‌ها و طرح‌ها روبه‌روست در نتیجه از چادر متداول خسته شده و دلش می‌خواهد طرح‌های دیگر را امتحان کند به همین خاطر نوآوری حرف اول را می‌زند و طراحی موفق است که خلاقه‌تر رفتار کند.

منصوری یکی از دغدغه‌های اصلی طراحان مد و لباس را عدم وجود کپی‌رایت می‌داند و می‌گوید: امروز سامانه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد کارگروهی را تشکیل داده تا طراحان بتوانند طرح‌های خود را ارائه کنند، طرح‌ها داوری شود و اگر قابلیت ثبت داشته باشد به ثبت برساند و به طرح سند مالکیت داده شود. حالا اگر کسی یا تولیدکننده‌ای چنین طرحی را کپی کند طراح اصلی می‌تواند از شخص مورد نظر شکایت کند اما بزرگترین مشکل ما در میان هم‌صنفان خودمان است، تولیدکنندگان دیگر هستند که طرح‌های موفق و پرطرفدار را کپی می‌کنند.

به گفته این طراح چادر برپایی نمایشگاه‌هایی چون نمایشگاه حجاب و عفاف اگر به شیوه‌ای درست و هدفمند برگزار شود می‌تواند در علاقه‌مند کردن بانوان به انتخاب «حجاب برتر» کمک کند.

منصوری می‌گوید: بعضی از کسانی که از ما چادر می‌خرند یا به ما سفارش دوخت چادر می‌دهند چادری نیستند اما طرح‌های مختلف چادر جذبشان می‌کند و دلشان می‌خواهد این چادر با سبک و سیاق متفاوت را بر سر بگذارند.

فاطمه ارشد ابیانه نیز یکی دیگر از طراحانی است که به نمایشگاه حجاب و عفاف آمده و غرفه‌ای را به خود اختصاص داده است. او به ارائه مانتوهای متفاوت نقش ایرانی پرداخته است.

به گفته او نیز چنین نمایشگاهی می‌تواند فرهنگ‌سازی کند و به ارائه الگویی بهتر برای پوشش ایرانی- اسلامی بپردازد. به شرط اینکه برگزارکنندگان نمایشگاه، چه بخش خصوصی و چه کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دغدغه چنین چیزی را داشته باشند. وقتی زمان مرده را به چنین نمایشگاهی اختصاص می‌دهند بدون آنکه به این فکر کنند آخرین روزهای ماه صفر زمان خوبی برای برپایی نمایشگاه مد و لباس نیست انتظاری جز این نمی‌رود.

به گفته این طراح لباس بسیاری از طرح‌هایی که امروز می‌بینید طرح‌های تکراری است چون تغییر در چرخه تولید بسیار هزینه‌بر است و تولیدکنندگان نمی‌توانند هر چند وقت یک بار به ارائه طرحی متفاوت بپردازند ولیکن کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد می‌تواند با به رسمیت شناختن قانون کپی‌رایت و برگزاری نمایشگاه‌هایی منظم و هدفمند طرح‌ها و نقش‌هایی متفاوت بپردازد و مخاطبان را به داشتن پوششی هماهنگ با فرهنگ ایرانی- اسلامیشان تشویق کند.

نمایشگاه «گوهر زیبایی» تا اول دی‌ماه در ضلع جنوبی مصلای امام خمینی برپا است.