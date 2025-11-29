  1. استانها
  2. مازندران
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

سرهنگ داداش تبار: ۱۸ هزار نخ سیگار قاچاق در بابل کشف شد

سرهنگ داداش تبار: ۱۸ هزار نخ سیگار قاچاق در بابل کشف شد

بابل - فرمانده انتظامی بابل از کشف ۱۸ هزار نخ سیگار قاچاق در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی داداش تبار اظهار داشت: مأموران پلیس اماکن و کلانتری ۱۳ در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی قضائی از مغازه‌ها و اماکن تجاری این شهرستان بازدید کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از مغازه‌های و اماکن تجاری مذکور ۱۸ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ داداش تبار ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردم با پلیس، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گریز، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

کد خبر 6671805

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها