۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

فرمانده انتظامی بابل: ۷۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در بابل کشف شد

بابل - فرمانده انتظامی شهرستان بابل از کشف ۷۰ دستگاه ماینر غیرمجاز به‌ همراه همه متعلقات به ارزش ۴۲ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی داداش تبار اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل با اقدامات فنی اماکنی را که در آن دستگاه‌های استخراج رمز ارز مورد استفاده قرار می‎گرفت، را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضایی با رعایت حقوق شهروندی از اماکن مورد نظر بازدید و تعداد ۷۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی بابل با بیان اینکه کارشناسان ارزش تجهیزات کشف شده را ۴۲ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: برخورد با قاچاق کالا و مخلان نظام اقتصادی به خصوص در شرایط کنونی که کشور با کمبود انرژی مواجه است از اولویت های کاری این فرماندهی و کمک به کاهش ناترازی می باشد.

