  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷

قلی زاده: بیش از ۱۴۸ هزار نخ سیگار فاقد مجوز در تکاب کشف شد

ارومیه - فرمانده انتظامی تکاب گفت: بیش از ۱۴۸ هزار نخ سیگار خارجی به صورت فاقد هر گونه مجوز قانونی در تکاب کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ طالب محمد قلی زاده در این زمینه اظهار کرد: با توجه به وصول اخباری مبنی بر دپوی سیگار خارجی در یک باب انباری در یکی از محلات شهرستان تکاب مراتب جهت رسیدگی در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: با هوشیاری مأموران در بازرسی از محل مذکوره ۱۴ هزار و ۸۴۰ نخ سیگار خارجی به صورت فاقد هر گونه مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تکاب ادامه داد: برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش محموله کشف شده ۵ میلیارد ریال برآورد شده است و در این خصوص یک نفر متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ محمدقلی زاده خاطر نشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا از اولویت‌های اصلی پلیس است و پلیس با اقتدار کامل در چهارچوب قانون و قاطعانه با قانون شکنان در این حوزه برخورد خواهد کرد.

    • محمد IR ۲۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      تقاضامندم طبق قانون و خواست هموطنانمان اصناف از فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال خودداری نمایند.

