قلی زاده: بیش از ۱۴۸ هزار نخ سیگار فاقد مجوز در تکاب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ طالب محمد قلی زاده در این زمینه اظهار کرد: با توجه به وصول اخباری مبنی بر دپوی سیگار خارجی در یک باب انباری در یکی از محلات شهرستان تکاب مراتب جهت رسیدگی در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: با هوشیاری مأموران در بازرسی از محل مذکوره ۱۴ هزار و ۸۴۰ نخ سیگار خارجی به صورت فاقد هر گونه مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تکاب ادامه داد: برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش محموله کشف شده ۵ میلیارد ریال برآورد شده است و در این خصوص یک نفر متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ محمدقلی زاده خاطر نشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا از اولویت‌های اصلی پلیس است و پلیس با اقتدار کامل در چهارچوب قانون و قاطعانه با قانون شکنان در این حوزه برخورد خواهد کرد.