حمله شهرک نشینان به جنوب بیت لحم؛ ۱۰ نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شهرک‌نشینان اشغالگر صهیونیست صبح امروز شنبه به منطقه خلایل اللوز در جنوب بیت لحم واقع در کرانه باختری یورش بردند.

هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در حمله شهرک نشینان به منطقه خلایل اللوز در جنوب بیت لحم در کرانه باختری ۱۰ فلسطینی زخمی شدند.

از سوی دیگر منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی به منازل فلسطینی‌ها در اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری حمله ور شدند.

نظامیان اسرائیلی همچنین چهار فلسطینی را در قلقیلیه بازداشت کردند که در میان آنها دو کودک و یک زن به چشم می‌خورند.

همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی به روستای الطبقه در جنوب دورا در الخلیل یورش بردند.