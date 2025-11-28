هشدار فوری به نیروهای مقاومت در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «قدس پرس»، فرماندهی امنیت مقاومت در نوار غزه بر ضرورت پایبندی کامل به تدابیر امنیتی فردی و میدانی در این دوره حساس که با افزایش خطر تعقیب و هدف گیری همراه است تأکید کرد.

فرماندهی امنیت مقاومت از رزمندگان در کرانه باختری خواست در رفت‌وآمدها نهایت احتیاط را رعایت کنند و از عبور در مناطق باز یا نقاطی که احتمال رصد و مراقبت وجود دارد، خودداری کنند. فرماندهی امنیت مقاومت همچنین بر حفظ محرمانگی ارتباطات و پرهیز از اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی یا جزئیات مربوط به تحرکات و مکان‌های حساس تأکید کرد؛ چرا که به گفته این نهاد، اشغالگران تلاش‌های خود را برای یافتن هرگونه شکاف امنیتی افزایش داده‌اند.

این دستگاه همچنین هشدار داد که نباید به تماس‌ها یا پرسش‌های ناشناس پاسخ داده شود، زیرا اشغالگران بیش از گذشته به نفوذ امنیتی و جمع‌آوری اطلاعات از راه‌های مستقیم و غیرمستقیم متکی هستند.

در بیانیه آمده است که نیروهای مقاومت باید هرگونه تحرک مشکوک یا تلاش برای مراقبت را فوراً گزارش دهند تا از وقوع حملات پیشگیرانه جلوگیری شود. دستگاه امنیت مقاومت تأکید کرد که حفظ امنیت فردی و محرمانگی، خط دفاع نخست در این مرحله حساس است و هرگونه سهل انگاری می‌تواند جان نیروها و خانواده‌هایشان را در معرض خطر جدی قرار دهد.

پیشتر جنبش مقاومت اسلامی (حماس) اعلام کرده بود که نیروهای اشغالگر دو جوان فلسطینی بی‌دفاع را در جنین به‌طور «سرد و خون‌سرد» اعدام کرده‌اند؛ در حالی که آن‌ها بدون هیچ تهدیدی از خانه خارج شده بودند. حماس این اقدام را نشانه‌ای دیگر از «ذهنیت جنایتکارانه» حاکم بر رفتار اشغالگران و بی‌اعتنایی کامل آنان به قوانین و اصول انسانی دانست.