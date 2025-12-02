  1. بین الملل
مجری عملیات ضد صهیونیستی در الخلیل به شهادت رسید

رسانه‌های صهیونیستی از شهادت مجری عملیات شب گذشته در نزدیکی الخلیل در جنوب کرانه باختری خبر دادند.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های جنگی مقاومت، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروهای گردان ۲۰۲ ارتش این رژیم مجری عملیات ضد صهیونیستی دیشب در شهر الخلیل را ترور کرده اند.
در عملیات زیرگیری با خودرو که شب گذشته در نزدیکی الخلیل انجام شد، یک نظامی صهیونیست زخمی شد.

ارتش رژیم اسرائیل با صدور بیانیه‌ای پس از این عملیات تأیید کرد که یک نظامی زن در عملیات زیرگیری در چهار راه یهودا در منطقه الخلیل زخمی شده است. بنا بر اعلام ارتش اسرائیل نظامیان به سوی مجری عملیات زیرگیری در الخلیل شلیک کردند ولی وی موفق به فرار شد.

