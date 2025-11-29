عقب نشینی اشغالگران از طوباس در کرانه باختری پس از حمله ۴ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی از عقب نشینی رژیم صهیونیستی از طوباس بعد از ۴ روز حمله خبر دادند.

این منابع بیان کردند که نظامیان اشغالگر اسرائیلی پس از حملات و عملیات نظامی ۴ روزه، از طوباس واقع در شمال کرانه باختری عقب‌نشینی کردند.

منابع فلسطینی از حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به کادر هلال احمر فلسطین در شهر طوباس خبر دادند.

با این حال، شهرک‌نشینان صهیونیست به خانه‌های فلسطینیان در ورودی شمالی حلحول، واقع شمال الخلیل در کرانه باختری، حمله کردند. این حملات با حمایت نظامیان صورت می‌گیرد.

همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی منزلی را در اردوگاه نور شمس در طولکرم در کرانه باختری به آتش کشیدند.

شهرک نشینان به منزلی در حومه روستای بورین در جنوب نابلس حمله ور شدند.