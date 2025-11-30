یورش نظامیان صهیونیست به مناطقی از کرانه باختری و قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، در روستای «السِیلة الحارثیة» (غرب جنین) پس از ورود نیروهای اسرائیلی و شلیک گاز اشکآور و نارنجکهای صوتی، درگیریهای شدید شکل گرفت. همچنین در روستای «بیر الباشا» (جنوب جنین) برخی منازل مورد یورش قرار گرفت و خودروهای نظامی در چند شهرک جنوبی و غرب استان به گشتزنی پرداختند.
یورش به مناطق دیگر کرانه باختری
در شهر طوباس، ارتش اسرائیل شامگاه یکشنبه با چندین خودروی نظامی وارد روستای «عقابا» شد و خانههایی را بازرسی کرد.
منابع پزشکی از زخمی شدن سه جوان فلسطینی خبر دادند که در ایست بازرسی «تیاسیر» مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
در همین روستا، منزل یکی از اسیران فلسطینی نیز مورد یورش قرار گرفت و نیروهای نظامی در اطراف منطقه مستقر شدند.
در استان سلفیت، ارتش اسرائیل به روستای «مردا» حمله کرد و خانههایی را تفتیش نمود، هرچند گزارشی از بازداشتها منتشر نشد. این روستا مدتی است با بسته شدن ورودیها و یورشهای مکرر مواجه است.
نیروهای اسرائیلی همچنین راههای فرعی میان روستاهای «زاویه» و «بدیا» را بستند.
در رامالله، گروههایی از شهرکنشینان به اطراف روستای «المغیر» یورش بردند.
زخمی شدن فلسطینیان در قدس
در شهر قدس اشغالی، دو فلسطینی شامگاه یکشنبه در نزدیک دیوار حائل در روستای «الرام» هدف گلوله نظامیان اسرائیلی قرار گرفتند. یکی از آنان از ناحیه صورت و دیگری از ناحیه زانو زخمی شد و به مراکز درمانی منتقل شدند. این حادثه همزمان با یورش ارتش به روستای الرام و استقرار گسترده نظامیان در منطقه رخ داد.
طبق گزارشها، تقریباً هر روز شماری از فلسطینیها در نزدیک دیوار حائل هنگام تلاش برای عبور به داخل اسرائیل زخمی میشوند. از دو سال پیش و همزمان با آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل مانع بازگشت کارگران فلسطینی به محل کارشان شده است.
اتحادیه عمومی کارگران فلسطین اعلام کرده است: از آغاز جنگ تا ۲۸ اکتبر گذشته، ۴۴ کارگر فلسطینی با گلوله ارتش اسرائیل کشته و بیش از ۳۲ هزار نفر هنگام تلاش برای عبور از دیوار بازداشت شدهاند.
