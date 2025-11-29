ایرباس ۶ هزار هواپیمای A۳۲۰ را به علت نقص فنی فراخوان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پس از هشدار شرکت هواپیما سازی ایرباس مبنی بر لزوم جایگزینی نرمافزار کنترل پرواز در حدود ۶۰۰۰ هواپیمای A۳۲۰، بسیاری از خطوط هوایی در سراسر جهان امروز پروازهای خود را به حالت تعلیق درآورده یا لغو کردند.
شرکت« ANA HoldingsK» بزرگترین شرکت هواپیمایی ژاپن، اعلام کرد که ۶۵ پرواز را پس از تصمیم ایرباس برای فراخوانی ۶۰۰۰ هواپیمای A۳۲۰ به دلیل نقص در سیستمهای کنترل، لغو کرده است.
شرکت هواپیمایی جت استار، به عنوان شرکت هواپیمایی ملی استرالیا نیز امروز اعلام کرد که تحت تأثیر فراخوان هواپیماهای ایرباس A۳۲۰ قرار گرفته است.
سخنگوی جت استار در بیانیهای اظهار داشت که این شرکت تحت تأثیر مشکل نرمافزاری در ناوگان هواپیماهای ایرباس قرار گرفته است که بر تمامی اپراتورهای خانواده A۳۲۰ در سراسر جهان تأثیر میگذارد.
وی افزود: در پاسخ به اقدام احتیاطی ایرباس، برخی از پروازها لغو شدهاند.
شرکت هواپیمایی نیوزلند نیز در پستی در وبسایت ایکس اعلام کرد که تمامی هواپیماهای A۳۲۰ قبل از پرواز بعدی خود برای حمل مسافر، به روز رسانی نرمافزاری دریافت خواهند کرد که منجر به اختلال و لغو برخی پروازها در ناوگان آنها میشود.
خطوط هوایی فرانسه نیز ۳۵ پرواز را در روز جمعه لغو کرد، در حالی که شرکت کلمبیایی آویانکا اعلام کرد که ۷۰% از ناوگان آن تحت تأثیر یک مشکل فنی مربوط به نرمافزار سازنده هواپیماهای اروپایی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، خطوط هوایی کره جنوبی اعلام کرد که انتظار اختلالات عمدهای در برنامه پروازهای خود ندارد، زیرا تنها ۱۷ فروند از هواپیماهای آن در معرض این فراخوان قرار گرفتهاند.
فراخوان ۶۰۰۰ هواپیمای ایرباس بر بیش از نیمی از ناوگان جهانی ایرباس از هواپیماهای A۳۲۰ تأثیر میگذارد، که ستون فقرات پروازهای کوتاه برد در آسیا، به ویژه در چین و هند، محسوب میشوند.
نظر شما