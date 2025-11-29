خبرگزاری مهر -گروه هنر-آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
سینما با ارائه داستانهای جذاب، تصویرگریهای بصری و پیامهای فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاهها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکلگیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و میتواند در شکلدهی افکار، احساسات و نگرشها نقش بهسزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان قرار دهیم.
مجید مجیدی برنده جایزه ویژه جشنواره اوراسیا شد / آرزوی جهانی پر از صلح برای کودکان گرفتار جنگ
هفته گذشته، جایزه ویژه نخستین جشنواره بینالمللی فیلم اوراسیا برای سهم ارزنده در سینمای جهان به مجید مجیدی فیلمساز برجسته ایرانی اختصاص پیدا کرد.
مجید مجیدی در سخنانی هنگام دریافت جایزه با تأکید بر اینکه در اکثر آثار خود به کودکان و نوجوانان توجه کرده است، یاد و خاطره کودکان مظلوم غزه را گرامی داشت و برای همه کودکان گرفتار جنگ به ویژه کودکان غزه جهانی پر از صلح و آرامش آرزو کرد.
آغاز جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز بدون فیلمسازان سینمای شاعرانه
مراسم افتتاحیه جشنواره جهانی فیلم فجر عصر روز چهارشنبه پنجم آذر در محوطه باز هنرشهر آفتاب شیراز برگزار شد. سبک و سیاق برگزاری مراسم افتتاحیه متفاوت از روال برگزاری مراسمهای مرسوم در جشنوارههای مختلف بود. هنرمندان و سینماگران به جای حضور در یک سالن سرپوشیده در محوطه بیرونی هنرشهر آفتاب شیراز دور هم جمع شده بودند و به گپوگفت و معاشرت میپرداختند و با چای و قهوه و «فینگرفود» پذیرایی میشدند. مراسم اصلی نیز به دور از سخنرانیهای کلیشهای مدیران بود و بیشتر بر جنبه «دورهمی» فضا تاکید میشد.
روحالله حسینی دبیر جشنواره در این مراسم در بخشی از سخنانش تأکید کرد: این جشنواره به دنبال آن بودیم تا فیلمهای ساده، بیآلایش و شاعرانه دیده و برجسته شوند؛ فیلمهایی که خیلیهایشان ادعایی در تکنیک و جلوههای ویژه بصری ندارند اما میتوانند تأثیری ماندگار بر ذهن و احساس تماشاگر بگذارند و این یک برنامه بلندمدت است. ما امیدواریم جشنواره جهانی فیلم فجر به میعادگاه فیلمسازانی تبدیل شود که تجربههای ساده، اما فراموششده انسانی را دوباره به ما یادآوری کنند؛ کسانی که با زبان تصویر به یاد ما میآورند هنوز میتوان به آرامی نگاه کرد، گوش کرد و عمیق فهمید. تردیدی نیست که جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایتهایی صادقانه، انسانی و شاعرانه است. جهان خسته از سرعت و خشونت میتواند با تصاویر آرام با صداهای نرم و روایتهایی صادقانه و کمادعا کمی آرام بگیرد. همه ما نیاز داریم از نو یاد بگیریم، چگونه ببینیم، چگونه فکر کنیم و چگونه زندگی کنیم.
وی همچنین با حضور در برنامه سینمایی «هفت» در پاسخ به برخی انتقادات درباره شعار جشنواره، بیان کرد: شعار جشنواره «در ستایش زندگی» است و رویکرد اصلی ما «سینمای شاعرانه» انتخاب شده است. شعر مؤلفه اصلی هویت فرهنگی ما و برگ برنده سینمای ایران در جهان است که در آثار کیارستمی دیده میشود. این رویکرد تلاشی برای بازگشت به مزیت رقابتی و شهرت جهانی سینمای ماست.
حسینی درباره برخی نقدهای دیگر درباره برگزاری جشنواره در شیراز گفت: نقد لازمه توسعه است و ما از آن استقبال میکنیم، حتی اگر غیرمنصفانه باشد. تمرکززدایی و انتقال جشنواره از پایتخت به شیراز، نماد دموکراسی و نو شدن است. تعجب میکنم کسانی که دم از دموکراسی میزنند، با این جابهجایی مخالفت میکنند؛ چرا که خروج از پایتخت رویه کشورهای مدرن است.
چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، در پرتو شعار «ستایشِ زندگی» دربرگیرنده چهار بخش رقابتی «مسابقه بینالملل»، «جلوهگاه شرق»، «چشمانداز» شامل مسابقه فیلم اولیها و فیلم دومیها و «زیتون شکسته» و بخشهای «مروری بر آثار یک فیلمساز برجسته جهان»، «بازار فیلم» و «دارالفنون» (مدرسه استعدادیابی سینما) خواهد بود.
یکی از نکات جالب در برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر، حضور نداشتن مجید مجیدی یکی از فیلمسازان برجسته ایرانی است که فیلمهای شاعرانهای نیز در کارنامه دارد.
پاسداشت فیلمسازان شیرازی در بخش فجر پلاس
در این رویداد علیرغم حضور بسیاری از فیلمسازان سینمای بلند و مستند، جای خالی فیلمسازان کوتاه حس میشود و حتی در بخش بینالملل نیز این فیلمسازان حضور ندارند و این برخلاف دورههای برگزاری قبلی این رویداد به صورت مجزا است که شاهد حضور فیلمسازان کوتاه جهانی بودیم.
البته اعلام شده است که ۳۰ فیلم کوتاه از سینماگران استان فارس برای نمایش در بخش غیررقابتی فجرپلاس انتخاب شدند. بر این اساس، فیلمهای برگزیده شامل «تبر» به تهیه کنندگی محمد کارت، «حقیقت نه مجاز است» ساخته وحید مباشری و اسماً درویشخوب، «دفتر قاصدکها» ساخته آزاده مسیحزاده، «رامخانه» ساخته احسان شادمانی، «زیر سایه بلوط» ساخته حسین اللهیاری، «یک ذهن زیبا» ساخته امین گودرزیپور، «قبل از تاریکی» ساخته مصیب حنایی، «گالیا» ساخته مصطفی رستمپور، «همبازی» ساخته نیماتابش، «همبازی» ساخته سعید ترابی، «هملت در کوار هلو میچیند» ساخته مسعود احمدی، «اضافی» ساخته احمدرضا علینژاد و «بازنده» ساخته ایمان ویسی، «پرومته در خواب» ساخته مسعود احمدی، «روبه شب» ساخته سعید کشاورز، «کفچلیز» ساخته شیوا بافهم، «تسخیر سایهها» ساخته فاطمه اکرمی، «آتل» ساخته مهدی صدیقی، «خرده سیاره» ساخته احسان شادمانی، «صبحی دیگر» ساخته مهران جهاندیده، «کی اول شد» ساخته قیام کرمی شیرازی، «ناگهان سکوت» ساخته سیده منصوره موسوی، «تکلیف» ساخته محمدحسین فتحی، «سایه های آفتاب گردان» ساخته رؤیا زنبق، «سرخ» ساخته محمد رازدار، «لباس فرم» ساخته محمدرضا دهقان و پرهام کاویانی، «ناک اوت» ساخته امیرحسین خباززاده و «هرکجا هستم باشم» ساخته علی نیکومنش در این بخش به نمایش گذاشته میشوند.
این بخش با هدف نمایش و پاسداشت دستاوردهای بینالمللی فیلمسازان استان فارس برگزار شده است و پذیرای آثاری است که در جشنوارههای معتبر جهانی پذیرفته شدهاند. فیلمهای بخش فجر پلاس هر شب ساعت ۲۲:۱۵ در سالن نارنجی هنر شهر آفتاب شیراز روی پرده میروند.
به جز بخش فجر پلاس که برنامه آن تازه اعلام شده است، تمرکز این جشنواره بر فیلمهای بلند و آثار بینالمللی، سبب شده بخش فیلم کوتاه عملاً از چرخه اصلی رقابت و نمایش خارج شود. این در حالی است که فیلم کوتاه، پایه شکلگیری استعدادهای تازه در سینمای ایران محسوب میشود و حذف یا کمتوجهی به آن، میتواند در آینده به کاهش فرصتهای رشد نسل جوان فیلمسازان منجر شود.
نبود بخش فیلم کوتاه در بخش بینالملل جشنواره فجر را میتوان یک خلأ جدی در حمایت از سینمای جوان و مستقل ایران دانست؛ خلأیی که امید میرود در دورههای بعد، با برنامهریزی دقیقتر جبران شود.
حواشی حضور نوری بیلگه جیلان در فجر جهانی
در این دوره جشنواره جهانی فجر، نوری بیلگه جیلان کارگردان سرشناس ترکیهای، به عنوان رئیس هیئت داوران حضور دارد. همچنین یکی از مهمانان ویژه این جشنواره آلفرد یعقوبزاده عکاس جنگ بینالمللی است که سالها در ایران حضور نداشته اما نمایشگاههایش برگزار میشد.
حضور جیلان، اما با حواشی همراه بود اما جیلان به صورت صریح در این مورد با ورایتی صحبت کرد.
نوری بیلگه جیلان فیلمساز برجسته ترکیهای و برنده نخل طلای کن که هماکنون به عنوان یکی از داوران چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز حضور دارد، در واکنش به انتقادها یک تشکل سینمایی در خارج از کشور نسبت به حضورش در جشنواره جهانی فیلم فجر و خطاب به منتقدانی که از او خواسته بودند فستیوال را تحریم کند، گفت: تحریم جشنوارهها میتواند نوعی مقاومت باشد اما محروم کردن مردم از تماشای فیلمها و تعاملات فرهنگی نوعی تنبیه باشد. جشنواره فیلم فجر دستکم چهل سال قدمت دارد. من هم مانند بسیاری از فیلمسازان، بارها به اینجا آمدهام. آنجلوپولوس را اینجا ملاقات کردم و جایزه هیئت داوران را زمانی که بلا تار در فستیوال حضور داشت دریافت کردم.
وی بیان کرد: چند ماه پیش که در تهران کارگاه آموزشی برگزار کردم، فهمیدم این ارتباط برای فیلمسازان جوان و دانشجویان سینما چقدر ارزشمند است. در جوانان ایرانی جرقهای فوقالعاده دیدم؛ چیزی که کمتر جایی دیدهام. ایران جامعهای پویا است و سینمای قابل توجهی دارد؛ از آن بسیار آموختهام.
جیلان گفت: تحریم یک جشنواره ممکن است بهصورت شکلی از مقاومت دیده شود، اما محروم کردن مردمی که آنجا زندگی میکنند از فیلمها یا از این نوع دیدارها، شبیه مجازات کردن آنهاست و درست نیست.
این فیلمساز ترکیهای عنوان کرد: هر جشنوارهای تحت تأثیر پویاییهای سیاسی شکل میگیرد. امروز تقریباً هیچ جشنوارهای بدون حمایت دولتی وجود ندارد. اما رد کردن مشارکت به دلایل سیاسی، برای من شبیه قربانی کردن هنر برای سیاست است.
بازار فیلم جهانی آغاز به کار کرد
همچنین، بازار فیلم همزمان با روز دوم جشنواره آغاز به کار کرد و پس از استقلال جشنواره، هویت جدیتری یافته است. امسال نمایندگان ۱۷ کشور در این بازار حضور دارند. این بستر صرفاً برای خرید و فروش نیست، بلکه زمینهساز تولید مشترک، همکاریهای فرهنگی و توسعه عرضه محصولات داخلی در آینده خواهد بود.
در این رویداد، فیلمهای «زیر درختان زیتون» به کارگردانی عباس کیارستمی، «دلشدگان» ساخته علی حاتمی، «کاغذ بیخط» به کارگردانی ناصر تقوایی، «درخت گلابی» ساخته داریوش مهرجویی، «اینجا چراغی روشن است» به کارگردانی رضا میرکریمی، «ایران سرای من است» اثر پرویز کیمیاوی، «نار و نی» به کارگردانی سعید ابراهیمیفر و «جادههای سرد» ساخته مسعود جعفری جوزانی آثار مرمتشدهای هستند که در این دوره از جشنواره روی پرده میروند.
بخش فیلمهای مرمتشده با هدف حفظ و احیای میراث سینمای ایران و فراهم کردن امکان تماشای نسخههای مرمتشده فیلمهای شاخص سینما، در جشنواره گنجانده شده است. در مراسم افتتاحیه جشنواره نیز فیلم ترمیم شده «زیر درختان زیتون» کیارستمی روی پرده رفت.
خبرهایی از سینماحقیقت
در هفتهای که گذشت، ۲۱ مستند کوتاه و نیمه بلند، ۱۸ مستند ایرانی در بخش دانشجویی و مستندهای بخش مسابقه «غزه» که در بخش مسابقه بینالملل نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده میروند، معرفی شدند.
همچنین، بخش مجموعه عکس مستند نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» با عنوان «از قاب تا روایت مستند» در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
پردیس سینمایی ملت برای دومین بار به عنوان خانه جشنواره «سینماحقیقت» انتخاب شد. در این دوره علاوه بر نمایش آثار بخش ملی و بینالمللی، رونمایی از کتابهای جشنواره، کارگاهها و آئینهای بزرگداشت، در خانه جشنواره انجام میشود. از آنجا که افزایش تعداد مستندها در بخش ملی و بینالملل نوزدهمین دوره «سینماحقیقت» نیاز به تعدد سالنها برای نمایش آثار را بیشتر کرد، فضای پردیس «ملت» و امکانات نمایشی آن برای اجرای برنامههای این دوره مناسبتر بود.
شب فیلمنامهنویسان برگزار شد؛ راهحل برای مشکل فیلمنامهنویسی
هفته گذشته همچنین، مراسم شب فیلمنامهنویسان در خانه سینما برگزار و در این برنامه از حسین ترابی، فریدون فرهودی و تیرداد سخایی فیلمنامهنویسان باسابقه و پیشکسوت سینما و تلویزیون قدردانی شد.
در این مراسم هنرمندانی همچون عبدالله اسفندیاری، علی دهکردی، امیر عربی، جلالالدین دری، عباس ابهری، حبیب اسماعیلی، علی لقمانی، اصغر نعیمی، محمود اربابی، محسن امیریوسفی، حسین زندباف، فروغ فروهیده؛ فیلمنامه نویس و همسر فریدون فرهودی، رضا خوشدل راد، منصور غلامی، حمیدرضا کاظمی، سید ناصر هاشمی، مهرداد موفق، شعله شریعتی، حسن انصاریان، محمدعلی حسین نژاد، محسن بابایی رئیس انجمن چهرهپردازان، آیدین ظریف؛ سخنگوی هیئت رئیسه خانه سینما، بهنود بخت طالع رئیس انجمن لابراتوارها، ارسلان قاسمی و … حضور داشتند.
نظر شما