از حواشی بازیگران و استعفایی که پذیرفته نشد تا ناهماهنگی شعار و عمل!

خبرگزاری مهر -گروه هنر-آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

در هفته‌ای که گذشت، اصغر نصیری تهیه‌کننده و کارگردان سینما و سارینا رزاق‌مرندی بازیگر فیلم سینمایی «نُه» درگذشتند.

از دیگر اتفاقات هفته گذشته، حواشی پیش آمده پس از دستگیری تعدادی از هنرمندان بازیگر سینما بود که پس از آن منجر به انتشار بیانیه‌ای از سوی انجمن بازیگران سینمای ایران و استعفای پژمان بازغی و سام درخشانی رئیس و نایب رئیس این انجمن شد که البته این استعفا مورد تأیید قرار نگرفت.

پروژه‌هایی که برای «فجر» آماده می‌شوند

فیلم سینمایی «دانه‌های انگور» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان و تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و با بازی مهرداد صدیقیان، رضا عطاران و نوید محمدزاده یکی از فیلم‌هایی است که احتمالاً برای فجر ۴۴ آماده می‌شود.

فیلم سینمایی «سمفونی باران» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا امینی و با بازی کامبیز دیرباز، الهه حصاری و پدرام شریفی از دیگر فیلم‌هایی است که احتمالاً در جشنواره فیلم فجر حضور خواهد داشت.

همچنین، فیلم سینمایی «خجستگانی که در جنگ ملاقات کرده‌ام» به کارگردانی امیرشهاب رضویان و با بازی علی مصفا، پژمان بازغی و بهاره کیان افشار نیز از دیگر گزینه‌های احتمالی حضور در فجر است.

وقتی «شاعرانگی» فجر در بی‌نظمی گم شد!

در هفته‌ای که گذشت، چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر با همه حاشیه‌هایش و با معرفی برگزیدگان (که اکثراً خارجی بودند) به پایان راه رسید. یکی از انتقادات وارده به این جشنواره در زمینه اجرایی و اطلاع رسانی بود؛ چراکه هم فیلمسازان ایرانی از جدی نگرفتن فیلم‌هایشان در جشنواره یا برخی ممیزی‌ها گله داشتند و هم مخاطبان جشنواره و اهالی رسانه دچار سردرگمی برای مشخص نبودن زمان دقیق نمایش فیلم‌ها و کارگاه‌ها می‌شدند.

یکی دیگر از نکات مورد توجه در جشنواره، حضور نوری بیلگه جیلان فیلمساز سرشناس ترکیه‌ای بود که به عنوان رئیس هیئت داوران به ایران آمده بود، تمایلی به گفتگو با رسانه‌ها نشان نداد. جیلان در مدت اقامت، از انجام هرگونه مصاحبه یا گفتگو با خبرنگاران و حتی برگزاری یک نشست خبری خودداری کرد و یک شب مانده به پایان جشنواره و پیش از برگزاری اختتامیه بازگشت.

در عین حال، نبود هماهنگی و اطلاع‌رسانی کافی درباره برنامه‌های رسانه‌ای و نداشتن مراسم فرش قرمز نیز موجب سردرگمی خبرنگاران شده بود. نبود فتوکال و تبلیغات اندک برای نمایش ۲ فیلم مهم جشنواره از دیگر موارد مورد انتقاد خبرنگاران و منتقدان حاضر بود.

ناهماهنگی میان شعار جشنواره و انتخاب مهمانان نیز از دیگر محل‌های انتقاد بود؛ با توجه به اینکه محور اصلی جشنواره امسال «سینمای شاعرانه» اعلام شده بود، انتظار می‌رفت کارگاه‌ها و نشست‌ها با حضور چهره‌هایی برگزار شود که در این حوزه صاحب سبک هستند. در شرایطی که امکان دعوت از مهمانان خارجی محدود بوده، می‌توانستند از فیلمسازان ایرانی دارای گرایش به فیلمسازی شاعرانه، دعوت به عمل آورند تا محتوای برنامه‌ها با شعار جشنواره هم‌سو شود.

غیبت چنین چهره‌هایی از جمله مجید مجیدی، رضا میرکریمی، محمدهادی کریمی، هادی محقق، محمدمهدی عسگرپور و حضور تعجب‌برانگیز برخی دیگر از فیلمسازان که آثارشان ارتباطی با سینمای شاعرانه ندارد باعث شد بخش سینمای شاعرانه امسال از ظرفیت‌های خود فاصله بگیرد.

شاعرانه‌های هاتف علیمردانی در فجر جهانی

حضور هاتف علیمردانی به عنوان فیلمساز شاعرانه در کارگاه «کارگردانی فیلم‌های شاعرانه» نیز یکی از نکات جالب توجه بود اما این کارگردان در این کارگاه با تاکید بر اینکه از شعر به سینما رسیده است، یادآوری کرد: من به عنوان یک شاعر و ترانه‌سرا که سال‌ها در زمینه موسیقی فعالیت داشتم، فعالیت سینمایی دارم. گاهی اوقات یک پوستر یا یک عکس یا یک اتفاق باعث زایش یک ایده می‌شود. شعری داشتم که بابک بیات آهنگساز آن بود و مهران مدیری آن را خواند. این شعر را از قصه‌ای واقعی سرودم. زمانی به مدرسه‌ای در کوچه‌ای باریک می‌رفتم. در همان کوچه همیشه خانمی پشت پنجره می‌نشست که من هر روز او را می‌دیدم اما یک روز دیگر او را ندیدم و این موضوع را تبدیل به شعر کردم. درباره فیلم اخیرم «کج پیله» هم می‌توانم، بگویم که حسین منزوی شعری دارد که درباره کرم ابریشم است. داستان همین شعر در بخشی از فیلمم آمد. بیشتر اتفاقاتی که در فیلم‌هایم افتاده در شعرها آمده است. گاهی اوقات شعر در فیلم می‌تواند شلوغ باشد و گاهی مثل فیلم‌های کیارستمی ساده.

گم شدن فیلم‌های ایرانی در هیاهوی مهمانان خارجی جشنواره

مصطفی احمدی تهیه‌کننده سینما که با فیلم سینمایی «پل» در جشنواره جهانی فیلم فجر حضور داشت، در نشست خبری این فیلم، از مورد استقبال قرار نگرفتن فیلمش در جشنواره جهانی فیلم فجر و بی توجهی به فیلم‌های ایرانی گله کرد و گفت: برای ما جذاب‌تر بود که این فیلم را به جشنواره ملی فیلم فجر برسانیم اما ما درگیر پس تولید هستیم ولی از ما تقاضا شد که فیلم را به جشنواره جهانی برسانیم و ما هم به احترام مردم شیراز و آقای فریدزاده با هزار گرفتاری این کار را کردیم. البته نسخه‌ای که روی پرده دیدم قابل قبول بود. من اما از آمدنم به شدت پشیمانم و با خود می‌گویم چرا فیلم را به جشنواره دادم.

وی همچنین تصریح کرد: در هیاهوی مهمانان خارجی، وزیر خارجی، سفیر خارجی و … فیلم‌های ایرانی را گم نکنید. همین امروز فیلم «پل» را یک کشور دیگر خواسته و گفته حتماً در فستیوال ما هم باشید ولی دوستان حواسشان پرت مهمانان خارجی شده است. در حال حاضر مقداری دلگیرم چون ۱۵ روز به صورت شبانه‌روز فیلم را آماده کردیم ولی استقبالی ندیدم. توقع پهن کردن فرش قرمز نداریم ولی هیاهوی مهمانان خارجی حواس دوستان را پرت کرده است.

خبرهایی از نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»

هفته گذشته، اسامی ۲۳ مستند بلند که در بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران روی پرده می‌رود که در میان آنها اسامی چهره‌هایی چون حبیب احمدزاده، مهدی شامحمدی، هادی آفریده، وحید فرجی و علی صدری‌نیا به چشم می‌خورد.

همچنین ۲۰ فیلم مستند نیمه بلند ایرانی نیز در بخش مسابقه ملی «سینماحقیقت» روی پرده می‌روند، که در میان این اسامی نیز چهره‌هایی چون فرهاد ورهرام، محمدعلی فارسی، شهرام درخشان و مهدی قربان‌پور به چشم می‌خورند.

اسامی ۲۵ مستند کوتاه ایرانی نیز که به بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران راه پیدا کردند، اعلام شد که در میان آنها مستندسازانی چون محمدصادق اسماعیل، آرمان قلی‌پور دشتکی، مرتضی شعبانی و سجاد ایمانی از چهره‌های شناخته‌شده مستند به چشم می‌خورد.

همچنین هفته گذشته، اسامی ۲۴ مستند که برای دریافت جایزه شهید آوینی «سینماحقیقت» رقابت می‌کنند، اعلام شد.