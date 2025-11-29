جریمه و توقف خودرو در انتظار رانندگان پلاک فرد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه، طرح زوج‌وفرد از در منازل از ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ برقرار است و پلاک فرد حق تردد ندارد. پلیس راهور در بیش از ۱۰۰ نقطه شهر مستقر است و ورود هر خودروی پلاک فرد به محدوده طرح، جریمه قطعی خواهد داشت.

جریمه‌ها شامل موارد زیر است:

ورود غیرمجاز به محدوده: ۲۰۰ هزار تومان

خودروی دودزا: ۲۰۰ هزار تومان

نداشتن معاینه فنی: ۱۰۰ هزار تومان

در مجموع امکان جریمه تا ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد و خودروهای متخلف ممکن است تا پایان طرح (۲۰:۳۰) متوقف شوند.

رانندگان پلاک فرد توجه کنند تا با ورود به محدوده طرح موجب اتلاف وقت و جریمه نشوند.