به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد: با توجه به تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، طرح ترافیکی زوج و فرد، فردا و پس فردا نهم و دهم آذرماه از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ از درب منازل در سطح شهر تهران اجرا خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرد: تردد کامیونها و وسایل نقلیه سنگین، به جز خودروهای حامل سوخت، دارو و مواد غذایی، حتی در ساعات شب نیز ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: پلیس ضمن رصد تخلفات طرح زوج و فرد، نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا اقدام خواهد کرد.
سردار موسویپور در پایان خاطرنشان کرد: صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران نیز فردا ممنوع خواهد بود.
