  1. جامعه
  2. انتظامی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

تمدید طرح زوج و فرد از در منازل و محدودیت تردد کامیون‌ها در تهران

تمدید طرح زوج و فرد از در منازل و محدودیت تردد کامیون‌ها در تهران

رئیس پلیس راهور تهران از اجرای طرح زوج و فرد از در منازل از ساعت ۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ و محدودیت تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در تهران فردا و پس فردا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد: با توجه به تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، طرح ترافیکی زوج و فرد، فردا و پس فردا نهم و دهم آذرماه از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ از درب منازل در سطح شهر تهران اجرا خواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد: تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین، به جز خودروهای حامل سوخت، دارو و مواد غذایی، حتی در ساعات شب نیز ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: پلیس ضمن رصد تخلفات طرح زوج و فرد، نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا اقدام خواهد کرد.

سردار موسوی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران نیز فردا ممنوع خواهد بود.

کد خبر 6672106

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها