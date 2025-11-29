به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آزمون تصادف و تست ایمنی خودرو که قرار است ظرف چند روز آینده بهطور رسمی افتتاح شود، بهعنوان یکی از مهمترین پروژههای ایمنی ترافیکی کشور شناخته میشود. این مرکز با هدف بررسی ضربهپذیری، استحکام بدنه و توانایی حفظ جان راننده و سرنشینان در زمان تصادف طراحی شده است.
سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به اهمیت افتتاح این مرکز، گفت: از ابتدای مسئولیت، راهاندازی این مرکز یکی از اولویتهای اصلی ما بود و با حمایت دولت، امروز آماده بهرهبرداری است.
وی افزود: در این مرکز، انواع خودروهای سبک و سنگین، ناوگان بار و مسافر و حتی موتورسیکلتها تحت آزمونهای استاندارد قرار میگیرند تا میزان ایمنی و توانایی حفظ جان سرنشینان در تصادفات ارزیابی شود.
رئیس پلیس راهور فراجا تصریح کرد: تمرکز بر استانداردسازی وسایل نقلیه و اجرای دقیق آزمونهای ایمنی، میتواند نقش بسیار جدی در کاهش تصادفات، جانباختگان و مصدومان جادهای داشته باشد. پیشگیری از وقوع تصادف و کاهش تلفات یکی از اولویتهای اصلی ماست و امیدواریم این مرکز با ارائه دادهها و تحلیلهای علمی، تحولی بزرگ در ایمنی ترافیکی کشور ایجاد کند.
سردار حسینی در پایان تأکید کرد: آزمایشهای تصادف موتورسیکلتها نیز در این مرکز بهصورت جدی انجام میشود؛ اقدامی که میتواند سهم قابل توجه حوادث موتورسیکلتسواران را کاهش دهد و ایمنی سفرهای جادهای را ارتقا دهد.
