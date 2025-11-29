اسماعیلی: سانحه تصادف در محور محلات - آبگرم ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی اظهار کرد: پیش از ظهر امروز شنبه، با اعلام گزارش برخورد یک دستگاه خودروی پراید با مینی‌بوس در محور محلات - آبگرم، ورودی روستای نخجیروان، نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات با اشاره به اینکه سانحه تصادف در محور محلات- آبگرم ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت، گفت: مصدومان حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه و خدمات پیش بیمارستانی و تثبیت وضعیت، جهت ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی محلات منتقل شدند.

وی ادامه داد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

اسماعیلی در خصوص وضعیت بیماران در ادامه گفت: مصدومان از ناحیه سر و قفسه سینه دچار حادثه شدند که در حال دریافت خدمات درمانی هستند.