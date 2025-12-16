به گزارش خبرگزاری مهر، میثم ابردری با اشاره به وقوع یک سانحه رانندگی در محور حسین‌آباد گفت: این حادثه ظهر سه‌شنبه در محدوده پس از حسین‌آباد و مقابل شرکت زرین‌کِشت به وقوع پیوست.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه امدادی و درمانی برای مصدومان انجام گرفت.

ابردری با بیان اینکه برخورد شدید یک مینی‌بوس حامل کارگران با یک دستگاه وانت در محور خشکرود مامونیه، یک فوتی و ۱۵ مصدوم بر جای گذاشت، افزود: تمامی آسیب‌دیدگان با استفاده از سه دستگاه آمبولانس و سایر خودروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند و روند بررسی وضعیت سلامت آنان ادامه دارد.

وی با تأکید بر رعایت اصول ایمنی رانندگی تاکید کرد: رعایت سرعت مطمئنه و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه در محورهای بین‌شهری و مناطق صنعتی، نقش مهمی در کاهش سوانح جاده‌ای دارد.