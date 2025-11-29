هشدار نارنجی هواشناسی خوزستان صادرشد؛مه صبحگاهی و شامگاهی درسواحل جنوب

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۳۰ به تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۴ برای وقوع پدیده مه و مهِ رقیق در بازه زمانی اواخر وقت شنبه تا اواسط وقت یکشنبه صادر شده است.

وی افزود: این پدیده عمدتاً مناطق و سواحل جنوبی استان را در بر می‌گیرد و کاهش دید افقی در جاده‌های مواصلاتی همین نواحی محتمل است؛ بنابراین رانندگان به‌ویژه در ساعات آغازین صبح و شامگاه، با احتیاط بیشتر و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تردد کنند.

سبزه‌زاری با اشاره به مخاطرات احتمالی گفت: کندی یا اختلال در تردد جاده‌ای، تأخیر در پروازها و اختلال در فعالیت‌های دریایی و بندری در سواحل جنوبی از پیامدهای مورد انتظار است. وی توصیه کرد دستگاه‌های خدمات‌رسان، پلیس راه و اداره کل راهداری نسبت به آماده‌باش و اطلاع‌رسانی به‌موقع اقدام کنند.