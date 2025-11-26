افزایش رطوبت و مه در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با توجه به آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، همچنان تا اوایل هفته آینده پدیده غالب در اغلب نقاط استان غبار صبحگاهی و برای شهرهای صنعتی و بزرگ استان افزایش غلظت آلاینده‌ها خواهد بود.

وی گفت: طی امروز تا اواخر وقت با گذر موج ضعیفی از فراز استان منجر به افزایش ابرناکی در کل خوزستان می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: همچنین از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا با جنوبی شدن جریانات در سواحل و مناطق جنوبی و جنوبِ غربی، افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی مورد انتظار است.

به گفته سبزه زاری، روند دما طی فردا افزایشی و مجدداً جمعه کاهشی و سپس تا یکشنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت.

وی با اشاره به جریانات جوی استان اظهار کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۰.۵ درجه و ایذه با دمای ۲.۱ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند. همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۹.۴ درجه و کمینه دمای ۱۰.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.