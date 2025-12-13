  1. استانها
  2. خوزستان
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

صدور هشدار نارنجی هواشناسی خوزستان؛ مه غلیظ و کاهش دید در جاده‌ها

اهواز – مدیرکل هواشناسی استان خوزستان از صدور هشدار سطح نارنجی خبر داد و گفت: پدیده مه و کاهش دید افقی از اواخر وقت امروز شنبه آغاز و تا اواسط وقت سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۳۶ مورخ ۲۲ آذر ۱۴۰۴، وقوع پدیده مه یا مه رقیق همراه با کاهش دید افقی از اواخر وقت امروز شنبه آغاز می‌شود و تا اواسط وقت روز سه‌شنبه در اغلب مناطق استان تداوم خواهد داشت.

وی افزود: این پدیده به‌ویژه جاده‌های مواصلاتی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند موجب کاهش شدید میدان دید، اختلال در تردد جاده‌ای و افزایش احتمال حوادث رانندگی شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی تصریح کرد: از رانندگان درخواست می‌شود ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، هنگام تردد در محورهای استان سرعت مطمئنه را رعایت کرده و از سالم بودن سیستم روشنایی خودرو اطمینان حاصل کنند.

سبزه‌زاری خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان نیز لازم است با توجه به سطح هشدار صادرشده، آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط جوی و کاهش مخاطرات احتمالی داشته باشند.

