۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

هشدار هواشناسی در خوزستان؛ بارش‌های پراکنده و کاهش دید در راه است

اهواز - اداره‌کل هواشناسی استان خوزستان با صدور دو هشدار سطح زرد و نارنجی نسبت به عبور موج بارشی ضعیف در ارتفاعات و افزایش رطوبت در مناطق جنوبی استان هشدار داد.

محمد سبزه‌زاری، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس هشدار سطح زرد هواشناسی، عبور یک موج ضعیف بارشی از اواسط وقت امروز تا اواخر وقت فردا موجب وقوع بارش‌های پراکنده، رعد و برق و وزش باد در مناطق مرتفع شمالی و شرقی و ارتفاعات استان خواهد شد.

وی همچنین از صدور هشدار سطح نارنجی در همان تاریخ خبر داد و افزود: افزایش رطوبت از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا موجب کاهش دید افقی در مناطق جنوبی و ساحلی استان از جمله اهواز، آبادان، ماهشهر و هندیجان خواهد شد. این پدیده می‌تواند موجب اختلال در تردد جاده‌ای و کاهش ایمنی رانندگان شود.

سبزه‌زاری توصیه کرد: شهروندان، به‌ویژه رانندگان، ضمن رعایت نکات ایمنی، از سفرهای غیرضروری در ساعات اوج پدیده خودداری کنند و آخرین اطلاعات هواشناسی را از منابع رسمی پیگیری کنند.

