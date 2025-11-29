به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر جمعه در مراسم بهره‌برداری از تجهیزات نوین درمان بیماران دیابتی و خدمات مبتنی بر فناوری هسته‌ای در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس اظهار داشت: بهره‌گیری از دانش هسته‌ای در حوزه سلامت اقدامی مهم و اثرگذار برای مردم هرمزگان و کشور است و می‌تواند سطح خدمات درمانی را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی این خدمات با پیگیری‌های معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران محقق شده است، افزود: برای ملت ایران اهمیت زیادی دارد که بتواند از ظرفیت‌های دانش هسته‌ای به‌طور کامل بهره‌مند شود و این دانش در خدمت درمان بیماران قرار گیرد.

مرادی تصریح کرد: با تلاش‌های دکتر شاهرخی و مجموعه همکاران در بیمارستان شهید محمدی، امروز امکاناتی فراهم شده که می‌تواند بخش مهمی از نیازهای درمانی استان، به‌ویژه در حوزه بیماری‌های دیابتی و صعب‌العلاج را پاسخ دهد و این خدمات به مناطق مختلف شرق، غرب و مرکز هرمزگان گسترش خواهد یافت.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به اینکه بخشی از بیماری‌های سخت‌درمان از جمله برخی انواع سرطان با استفاده از فناوری‌های هسته‌ای قابل درمان یا تسهیل در روند درمان هستند، بیان کرد: این ظرفیت ارزشمند در کشور ایجاد شده و ضروری است هرمزگان نیز همانند سایر استان‌ها از آن بهره‌مند شود.

وی تأکید کرد: تحقق این هدف نیازمند مطالبه‌گری و پیگیری مستمر است و بخشی از این پیگیری‌ها امروز به ثمر نشسته است. امید می‌رود در گام‌های بعدی نیز شاهد توسعه بیشتر خدمات مبتنی بر فناوری هسته‌ای در استان باشیم تا مردم هرمزگان بیش از پیش از دستاوردهای علمی کشور بهره ببرند.