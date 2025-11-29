  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۱

تجهیز دو بیمارستان به مراکز پلاسماتراپی گامی مهم در سلامت هرمزگان است

بندرعباس-استاندار هرمزگان با اشاره به راه‌اندازی مراکز ارائه خدمات پلاسماتراپی در دو بیمارستان بزرگ استان، این اقدام سازمان انرژی اتمی را حرکتی مهم در توسعه خدمات درمانی هرمزگان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی ظهر شنبه در حاشیه مراسم تجهیز بیمارستان تأمین اجتماعی و بیمارستان شهید محمدی بندرعباس به سامانه‌های پیشرفته پلاسما تراپی، ضمن قدردانی از حضور محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور، اظهار کرد: امروز اتفاق بزرگی در استان هرمزگان رقم خورد. تجهیز این دو بیمارستان به مراکز ارائه خدمات پلاسما تراپی، گامی استوار و پایدار در جهت کاهش آلام و دردهای مردمی که با انواع زخم‌ها و مشکلات مشابه مواجه هستند.

وی با بیان اینکه این فناوری حاصل مرز شکنی علمی و تکنولوژیک متخصصان داخلی است، افزود: اقدام سازمان انرژی اتمی در راه‌اندازی واحدهای ۱۰ و ۱۱ این مرکز در هرمزگان، علاوه‌بر کمک به رفع نیازهای اساسی مردم، نشانه‌ای روشن از پیشرفت‌های کشور در حوزه فناوری‌های نوین و حرکت جدی به سمت خودکفایی در نیازهای هسته‌ای است.

استاندار هرمزگان با اشاره به تلاش‌های سازمان انرژی اتمی برای گسترش فناوری‌های نوین پلاسما گفت: پلاسما تراپی یکی از دستاوردهای راهبردی کشور در حوزه علم و تکنولوژی است و به همین دلیل قدرت‌های سلطه‌گر تمایل ندارند ایران در این عرصه به خودکفایی دست پیدا کند. با این حال، تلاش‌های دکتر اسلامی و همکارانشان در ایجاد و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، بستر بهره‌گیری گسترده از این فناوری را فراهم کرده است.

آشوری تازیانی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات درمانی در بخش بیماران سرطانی خبر داد و ادامه داد: با قول مساعد رئیس سازمان انرژی اتمی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، امیدواریم بتوانیم تجهیزات مؤثر در درمان و کنترل بیماری سرطان را نیز در استان مستقر کنیم تا بیماران نیازمند، خدمات تخصصی را در داخل استان دریافت کنند.

