تجهیز دو بیمارستان به مراکز پلاسماتراپی گامی مهم در سلامت هرمزگان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی ظهر شنبه در حاشیه مراسم تجهیز بیمارستان تأمین اجتماعی و بیمارستان شهید محمدی بندرعباس به سامانه‌های پیشرفته پلاسما تراپی، ضمن قدردانی از حضور محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور، اظهار کرد: امروز اتفاق بزرگی در استان هرمزگان رقم خورد. تجهیز این دو بیمارستان به مراکز ارائه خدمات پلاسما تراپی، گامی استوار و پایدار در جهت کاهش آلام و دردهای مردمی که با انواع زخم‌ها و مشکلات مشابه مواجه هستند.

وی با بیان اینکه این فناوری حاصل مرز شکنی علمی و تکنولوژیک متخصصان داخلی است، افزود: اقدام سازمان انرژی اتمی در راه‌اندازی واحدهای ۱۰ و ۱۱ این مرکز در هرمزگان، علاوه‌بر کمک به رفع نیازهای اساسی مردم، نشانه‌ای روشن از پیشرفت‌های کشور در حوزه فناوری‌های نوین و حرکت جدی به سمت خودکفایی در نیازهای هسته‌ای است.

استاندار هرمزگان با اشاره به تلاش‌های سازمان انرژی اتمی برای گسترش فناوری‌های نوین پلاسما گفت: پلاسما تراپی یکی از دستاوردهای راهبردی کشور در حوزه علم و تکنولوژی است و به همین دلیل قدرت‌های سلطه‌گر تمایل ندارند ایران در این عرصه به خودکفایی دست پیدا کند. با این حال، تلاش‌های دکتر اسلامی و همکارانشان در ایجاد و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، بستر بهره‌گیری گسترده از این فناوری را فراهم کرده است.

آشوری تازیانی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات درمانی در بخش بیماران سرطانی خبر داد و ادامه داد: با قول مساعد رئیس سازمان انرژی اتمی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، امیدواریم بتوانیم تجهیزات مؤثر در درمان و کنترل بیماری سرطان را نیز در استان مستقر کنیم تا بیماران نیازمند، خدمات تخصصی را در داخل استان دریافت کنند.