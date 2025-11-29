به گزارش خبرنگار مهر، پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ظهر شنبه در حاشیه آئین افتتاح مرکز درمان با پلاسمای سرد بیمارستان شهید محمدی با اشاره به اینکه زخم پای دیابتی یکی از پرهزینهترین چالشهای نظام سلامت است، گفت: حدود ۶۷ هزار بیمار دیابتی در استان داریم و سالانه بین ۲ تا ۵ درصد آنان دچار زخم دیابتی میشوند. متأسفانه حدود ۲۰ درصد زخمهای دیابتی میتواند به عوارض جدی و حتی قطع عضو منجر شود.
وی درباره مزایای بهرهگیری از پلاسمای سرد در درمان زخمها توضیح داد: این فناوری با ایجاد جریان کنترلشده رادیکالها و یونهای باردار در دمای پایین، موجب افزایش جریان خون، تسریع بسته شدن زخم، بهبود ترمیم بافتی و کاهش نیاز به دبریدمانهای مکرر میشود. پلاسمای سرد هم اثر ضدالتهابی و ضد درد دارد و هم کیفیت زندگی بیمار را ارتقا میدهد. این روش بهعنوان یک درمان مکمل در کنار پانسمانهای مدرن و درمان آنتیبیوتیکی، یک اثر همافزایی بسیار مؤثر ایجاد میکند و در جهان نیز روشی اثربخش شناخته شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز همکاری سهجانبه با استانداری و سازمان انرژی اتمی خبر داد و افزود: بر اساس تفاهمنامهای که امروز امضا شد، امیدواریم ظرف شش ماه آینده امکان راهاندازی درمانهای پیشرفته هستهای برای بیماران سرطانی در استان فراهم شود.
او گفت: درمانهایی مانند ساماریومتراپی، رنیومتراپی و سایر روشهای نوین پزشکی هستهای میتوانند در درمان سرطان پروستات، برخی سرطانهای دستگاه گوارش از جمله تومورهای کارسینوئید و نیز سرطان تیروئید نقش ارزشمندی ایفا کنند. با راهاندازی این خدمات در استان، از اعزام بیماران به استانهای بزرگ جلوگیری خواهد شد و هزینههای اقتصادی و اجتماعی بیماران و خانوادهها بهطور چشمگیری کاهش مییابد.
شاهرخی در پایان تأکید کرد: این اقدامات، آغاز مسیر استانداردسازی درمان زخمهای پیچیده و توسعه درمانهای پیشرفته سرطان در هرمزگان است و امیدواریم به بهبود کیفیت زندگی بیماران و کاهش بار بیماری در استان منجر شود.
