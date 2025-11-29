به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، صبح امروز در آئین افتتاح مرکز پلاسما درمانی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس با اشاره به توسعه خدمات نوین پزشکی در کشور گفت: امروز توفیق داشتیم دو مرکز درمان زخم، به‌ویژه زخم‌های بدخیم، را راه‌اندازی کنیم که برای نخستین‌بار چنین خدماتی در کشور در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

اسلامی با بیان اینکه فناوری پلاسمای سرد در حوزه‌های مختلفی از سلامت، محیط‌زیست، کشاورزی، صنایع غذایی و صنعت کاربرد دارد افزود: در مجموعه سازمان انرژی اتمی، این فناوری در سرفصل‌های گوناگون در حال توسعه است و خوشحالیم که نخستین بهره‌برداری عمومی آن در حوزه درمان زخم‌های بدخیم و مزمن، به‌ویژه در بیماران دیابتی، امروز عملیاتی شد.

وی با اشاره به آمار بالای بیماران دیابتی در استان هرمزگان اظهار کرد: طبق اعلام رئیس بیمارستان، تعداد بیماران دیابتی که دچار زخم‌های مزمن هستند بسیار بالاست و متأسفانه حدود ۸۵ درصد این بیماران در نهایت به قطع عضو می‌رسند. امید داریم با برکت این فناوری، روند درمان این بیماران تسهیل شود و از قطع عضو جلوگیری گردد.

اسلامی کنترل بیماری دیابت را شرط ضروری برای اثربخشی درمان دانست و گفت: درمان زخم‌ها با این فناوری امکان‌پذیر است و می‌تواند رنج، درد و هزینه‌های بسیار بیماران را کاهش دهد.

رئیس سازمان انرژی اتمی در پایان از اجرای برنامه‌های دیگر این سازمان در استان هرمزگان طی ساعات آینده خبر داد و اعلام کرد: جزئیات آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.