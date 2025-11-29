راهکارهای تخصصی نجات آخرین بازمانده یوزپلنگ ایرانی در توران بررسی شد

مجید عجمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازدید معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیاتوحش و تیم دامپزشکی کشور از سایت تکثیر یوز پلنگ آسیایی در پارک ملی توران شاهرود خبر داد و ابراز داشت: هدف این اقدام پایش سلامت و تغذیه تولهها است.
وی افزود: در جریان این بازدید، مکملهای غذایی تولهها و یوزهای بزرگسال وزن کشی و مورد ارزیابی واقع شد تا نیازهای تغذیهای بهطور دقیق برآورد شود.
رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود با بیان اینکه در این بازدید موجودی داروها و مکملهای غذایی نیز مورد بررسی قرار گرفتند، ابراز داشت: رویکرد این اقدام برنامهریزی لازم برای تأمین اقلام مورد نیاز و رفع کمبودهای احتمالی است.
عجمی با بیان اینکه این اقدام در راستای ارتقا سطح مراقبتهای دامپزشکی و تغذیهای تولهها و بزرگسالان یوز آسیایی انجام گرفت، تصریح کرد: هدف آن تضمین سلامت و بهبود شرایط زیستی این گونه ارزشمند است.
وی با بیان اینکه به منظور بهرهگیری از تجربیات بینالمللی، مقرر شد جلسهای آنلاین با حضور دکتر پیتر کالدول، دامپزشک برجسته حیاتوحش، برگزار شود، افزود: در این گفتگو آنلاین راهکارهای تخصصی در زمینه مدیریت تغذیه، پایش سلامت و رفع چالشهای موجود مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد.
رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود اضافه کرد: این بازدید بخشی از برنامههای مستمر سازمان حفاظت محیط زیست برای حمایت از پروژه تکثیر در اسارت یوز آسیایی و صیانت از آخرین بازماندههای این گونه در معرض انقراض در کشور است.
نظر شما