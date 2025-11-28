  1. استانها
شبکه موبایل در سایت تکثیر یوز آسیایی توران شاهرود مستقر شد

شاهرود- رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود از استقرار شبکه تلفن همراه در سایت تکثیر یوزپلنگ آسیایی زیستکره توران خبر داد و گفت: این اقدام برای پشتیبانی بهتر از طرح‌های حفاظتی انجام شده است.

مجید عجمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه اندازی دکل همراه اول در پارک ملی توران شاهرود خبر داد و ابراز داشت: با این اقدام شبکه موبایل در سایت تکثیر یوز آسیایی کامل پوشش داده شده است.

وی افزود: هدف از این اقدام ارتقا زیرساخت‌های ارتباطی و تسهیل دسترسی به خدمات مخابراتی در سایت تکثیر و پرورش یوزپلنگ آسیایی واقع در پارک ملی توران بوده است.

رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود با بیان اینکه این اقدام موجب پوشش کامل آنتن دهی شبکه موبایل در منطقه شده است، ابراز داشت: این موضوع شرایط ارتباطی مناسب برای کارشناسان، محیط‌بانان و پژوهشگران فعال در حوزه حفاظت از یوز آسیایی فراهم آورده است.

عجمی اضافه کرد: راه‌اندازی این دکل علاوه بر افزایش امنیت و سرعت اطلاع‌رسانی، نقش مهمی در پشتیبانی از فعالیت‌های حفاظتی و علمی در پارک ملی توران ایفا خواهد کرد.

وی افزود: حفاظت از یوزپلنگ آسیایی کار گروهی و با همراهی سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی امکان پذیر خواهد بود لذا همراهی مدیران مربوط می‌تواند کاری بسیار اثر بخش باشد.

