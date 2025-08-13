کمین یوز آسیایی در توران شاهرود؛ شکارچی سریع، هدفی غیرمنتظره!

سعید یوسف پور، مدیرکل محیط زیست استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ثبت لحظه کمین تصاویر نادر از یوز آسیایی رودر روی گله گورها در پارک ملی توران شاهرود خبر داد و گفت: با تطبیق الگوی خال‌ها تصویر یوز مربوط به «فراز» است.

وی با بیان اینکه به تازگی تصویر یوز آسیایی در کنار گله گورها پارک ملی توران شاهرود در شبکه‌ها منتشر شده است، ابراز داشت: در این تصویر یوز بدون آسیب به گورها مشغول نوشیدن آب می‌شود.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه کارشناسان با بررسی الگوی خال‌ها هویت یوز را توانستند شناسایی کنند، افزود: تصویر این یوز متعلق به «فراز» است.

یوسف‌پور با بیان اینکه این یوز از نرهای بالغ شناسنامه دار ذخیره گاه توران شاهرود است، اضافه کرد: این ثبت تصویر ارزشمند و نادر را از حیات وحش به رخ کشیده است.